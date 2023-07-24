Стало известно, где отключат свет с 24 июля по 4 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

24.07.2023 года с 10-00 до 11-00, 15-00 до 16-30 местного времени

Сызранский район

с. Рамено (ул. Западная, ул. Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Дачная, ул. Весенняя, ул. Садовая, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Зелёная, пер. Цветочный, ул. Лесная, ул. Кооперативная, ул. Клубная, ул. Родниковая. ул. Склонная);

24.07.2023 года с 10-00 до 11-00, 15-00 до 16-30 местного времени

Сызранский район

п. Майоровский (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Новостроящаяся);

24.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район

с. Новая Рачейка (ул. Юбилейная, ул. Молодежная, ул. Ленина, ул. Крестьянская, ул. Набережная);

24.07.2023 года года с 06-00 до 18-00 местного времени

Волжский район

с. Рождествено, с. Выползово, с. Подгоры, с. Торновое, с. Новинки, с. Шелехметь;

24.07.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Волжский район

с. Шелехметь (ул. Озерная д. 4-32, ул. Шоссейная д. 2-34 (четная сторона), магазин ИП Береговская);

24.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район

с. Брусяны (ул. Ленинская 9-17, 19-33(нечетная сторона), 24,69,71);

24.07.2023 года с 10-00 до 15-00 местного времени

Ставропольский район

с. Лопатино (ул. Советская, ул. Набережная);

24.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район

с. Хрящевка (ул. Полевая; ул. Новая; ул. Куйбышева; ул. Школьная; ул. Набережная; ул. Советская; ул. Калинина; ул. Мира; ул. Кирова; ул. Ленина; ул. Ставропольская; ул. Лесная; ул. Ст. Разина; ул. Самарская; ул. Победы; ул. Береговая; ул. Рыбацкая; ул. Морская; ул. Спортивная; ул. Хрящевская);

25.07.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Волжский район

с. Шелехметь (ул. Озерная д. 4-32, ул. Шоссейная д. 2-34 (четная сторона), магазин ИП Береговская);

25.07.2023 года с 10-00 до 15-00 местного времени

Ставропольский район

с. Лопатино (ул. Советская, ул. Набережная);

25.07.2023 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец (ул. Мира, д. 55, д. 63, д. 65, д. 69, ул. Победы, д. 41, д. 43, ул. Советская, д. 95-109 (нечетная сторона));

25.07.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Большеглушицкий район

с. Новопавловка (ул. Крестьянская, ул. Садовая)

25.07. 2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

г. о.Чапаевск: (ул. Южная, ул. Антропова, ул. Каховская, ул. Ставропольская, ул. Западная,

ул. Школьная, ул. Радищева, ул. Плеханова, ул. Саратовская, ул. Керченская, ул. Краснофлотская,

ул. Тегеранская, ул. Ялтинская, ул. Танкистов, ул. Циолковского, ул. Герцена)

25.07.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Большечерниговский район

п. Шумовский (ул. Заречная)

п. Восточный (ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Набережная)

25.07.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район:

п.Кировский (полностью (РТПЦ, д/сад, школа, монастырь Чагринский, КФХ "Могутов")

26.07.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Волжский район

с. Шелехметь (ул. Озерная д. 4-32, ул. Шоссейная д. 2-34 (четная сторона), магазин ИП Береговская);

26.07.2023 года с 10-00 до 13-00 местного времени

Красноярский район

пгт. Волжский (Жилой массив Сосновый Бор)

26.07.2023 года с 10-00 до 13-00 местного времени

Красноярский район

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, Овражная, Офицерская, Дорожная).

26.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

д. Ульяновка

26.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район

д. Алексеевка

26.07.2023 года с 09-00 до 10-00 до с 15-00 до 16-00 местного времени

Исаклинский район

п.Сокский (ул. Сокская, Первомайская, Набережная, Заводская, Больничная, Совхозная, Центральная, Школьная, Садовая).

26.07.2023 года с 09-00 до 10-00 до с 15-00 до 16-00 местного времени

Исаклинский район

с. Старое Вечканово (ул. Кировская, Шоссейная, Полевая, пер. Садовый).

26.07.2023 года с 09-00 до 10-00 до с 15-00 до 16-00 местного времени

Исаклинский район

с. Черная Речка (ул. Набережная, молодежная, центральная).

26.07.2023 года с 09-00 до 10-00 до с 15-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

с. Смагино (ул. Лесная, Никольская).

26.07.2023 года с 09-00 до 10-00 до с 15-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

с. Сенькино (: ул. Заречная, Молодежная, Центральная).

26.07.2023 года с 09-00 до 10-00 до с 15-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

д. Васильевка (ул. Московская, Центральная).

26.07.2023 года с 09-00 до 10-00 до с 15-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

с. Старое Суркино (ул. Центральная, Школьная).

26.07.2023 года с 09-00 до 10-00 до с 15-00 до 16-00 местного времени

Камышлинский район

с. Новое Ермаково (ул. Крайняя, Школьная Центральная, Новая.).

26.07.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Большеглушицкий район

с. Новопавловка (пер. Дачный, пер. Овражный)

26.07.2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район

с. Кр. Ивановка (полностью)

26.07.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Безенчукский район

п. Александровка ул Центральная.

26.07.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Большечерниговский район

п. Шумовский (ул. Центральная)

27.07.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

д. Кольцовка

27.07.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

п. Булак

27.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район

с.Новый Маклауш

27.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район

д. Новый Козбулат

27.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район

с. Петровка

27.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район

ст.Клявлино

27.07.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Старосемейкино (ул. Кооперативная, Водный переулок)

28.07.2023 года с 9:00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Старосемейкино (ул. Рабочая, ул. Лесная).

31.07.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Старосемейкино (ул. Рабочая, ул. Лесная, ул. Высоковольтная).

01.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Старосемейкино (ул. Рабочая, Водный переулок).

02.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Старосемейкино (ул. Рабочая, ул. Лесная).

03.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Старосемейкино (ул. Кооперативная, Водный переулок).

04.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Старосемейкино (ул. Рабочая, ул. Лесная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.