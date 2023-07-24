16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За выходные инспекторы ГИБДД задержали 66 нетрезвых водителей и 27 - без прав Главу похоронного дома приговорили к колонии за взятки врачу В Пестравском районе госпитализирован водитель перевернувшегося Chevrolet Epicа В Тольятти Geely врезался в столб, трое пострадали "Промышляли вымогательствами": в Самаре начался суд над группировкой "лидера молодежи"

Происшествия

За выходные инспекторы ГИБДД задержали 66 нетрезвых водителей и 27 - без прав

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ходе рейдовых мероприятий с 21 по 23 июля сотрудниками Госавтоинспекции в Самарской области было задержано 66 нетрезвых водителей. Всего же было выявлено свыше 2 тыс. различных правонарушений в области дорожного движения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Также за истекшие три дня сотрудники полиции выявили 27 водителей без водительских удостоверений. За избыточную тонировку к ответственности был привлечен 341 водитель. 277 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено свыше 59 нарушителей правил перевозки детей.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 110 правонарушений со стороны пешеходов и 67 со стороны водителей.

"Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении", - отмечается в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Сергей Курылев 18 июня 2023 07:41 В Кинеле неадекватный мужчина напал на маленького ребенка на детской площадке

Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6