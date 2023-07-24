За выходные инспекторы ГИБДД задержали 66 нетрезвых водителей и 27 - без прав

В ходе рейдовых мероприятий с 21 по 23 июля сотрудниками Госавтоинспекции в Самарской области было задержано 66 нетрезвых водителей. Всего же было выявлено свыше 2 тыс. различных правонарушений в области дорожного движения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Также за истекшие три дня сотрудники полиции выявили 27 водителей без водительских удостоверений. За избыточную тонировку к ответственности был привлечен 341 водитель. 277 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.
Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено свыше 59 нарушителей правил перевозки детей.
Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 110 правонарушений со стороны пешеходов и 67 со стороны водителей.
"Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.