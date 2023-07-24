С 24 июля Сбер повысил ставки по рублевым вкладам. Максимальная ставка по ним доступна клиентам, которые открывают вклад "Лучший %" на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.
Еще одно позитивное изменение коснулось линейки СберВкладов — эти продукты подойдут для тех клиентов, которые уже хранят свои средства в Сбере. По СберВкладу и СберВкладу Прайм появились новые диапазоны — от 500 тыс. и от 1 млн рублей — с повышенными ставками. Для владельцев пакета Премьер и СберБанк Первый вместе с максимальной ставкой повышена доходность по СберВкладу Премьер, СберВкладу Лидер, СберВкладу Прайм Премьер и СберВкладу Прайм Лидер на сроке год и меньше.
В линейке депозитов "Управляй" выросла доходность по премиальным продуктам "Управляй Премьер" и "Лидер Управляй +".
"Сбер оперативно отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ. В пятницу был озвучен новый размер ключевой ставки, а уже с понедельника мы повысили доходность наших рублёвых вкладов. Мы приветствуем желание наших клиентов сберегать, обеспечиваем для этого выгодные условия и создаём простой и удобный клиентский путь, ведь сегодня вклад в Сбере можно открыть дистанционно в приложении СберБанк Онлайн всего за несколько секунд", — рассказал Сергей Широков, директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте