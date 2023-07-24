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С 24 июля Сбер повысил ставки по рублевым вкладам

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 24 июля Сбер повысил ставки по рублевым вкладам. Максимальная ставка по ним доступна клиентам, которые открывают вклад "Лучший %" на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Еще одно позитивное изменение коснулось линейки СберВкладов — эти продукты подойдут для тех клиентов, которые уже хранят свои средства в Сбере. По СберВкладу и СберВкладу Прайм появились новые диапазоны — от 500 тыс. и от 1 млн рублей — с повышенными ставками. Для владельцев пакета Премьер и СберБанк Первый вместе с максимальной ставкой повышена доходность по СберВкладу Премьер, СберВкладу Лидер, СберВкладу Прайм Премьер и СберВкладу Прайм Лидер на сроке год и меньше.

В линейке депозитов "Управляй" выросла доходность по премиальным продуктам "Управляй Премьер" и "Лидер Управляй +".

"Сбер оперативно отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ. В пятницу был озвучен новый размер ключевой ставки, а уже с понедельника мы повысили доходность наших рублёвых вкладов. Мы приветствуем желание наших клиентов сберегать, обеспечиваем для этого выгодные условия и создаём простой и удобный клиентский путь, ведь сегодня вклад в Сбере можно открыть дистанционно в приложении СберБанк Онлайн всего за несколько секунд", — рассказал Сергей Широков, директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка.

Гид потребителя

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