Новикомбанк расширяет поддержку машиностроительных предприятий

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, открыл кредитную линию Ленинградскому механическому заводу имени Карла Либкнехта ("ЛМЗ им. К. Либкнехта") — одному из ведущих машиностроительных предприятий, которое занимается производством высокотехнологичной продукции. Партнеры будут совместно реализовывать стратегически важные проекты по ключевым направлениям российской экономики.

Установленный для компании кредитный лимит направлен на финансирование важнейших производственных проектов предприятия, расширяет возможности предприятия в т. ч. по опережающему финансированию поставок продукции.

АО "Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта" активно участвует в импортозамещении машиностроительной продукции. Так, в 2022 году завод запустил на своей площадке в Петербурге серийное производство гидроцилиндров для сельскохозяйственной, дорожной и коммунальной техники и анодов нерастворимых свинцово-кальциевых. На заводе организовано серийное производство полного цикла: от выпуска комплектующих до сборки готовых изделий.

"Новикомбанк содействует развитию высокотехнологичных предприятий и поддерживает курс на импортозамещение и создание конкурентной отечественной продукции. Мы рады предложить заводу финансовые инструменты, которые помогут наиболее успешно реализовать масштабные планы организации", — прокомментировал управляющий филиалом Новикомбанка в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.