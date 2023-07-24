Банк ДОМ.РФ: в 2 раза выросло количество сделок по ипотеке на приобретение машино-мест

С января по июнь текущего года количество оформленных в Банке ДОМ.РФ ипотечных сделок на приобретение машино-мест увеличилось в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности банком на эти цели было выдано 1,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 1,8 миллиарда рублей.

Лидерами по объему заключенных ипотечных сделок на приобретение машино-мест стали Москва и Московская область — 1,1 миллиарда рублей, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 1,7 раза. Также в топ вошли Свердловская область — порядка 150 миллионов рублей и рост почти в 4 раза, Новосибирская область — порядка 100 миллионов рублей, троекратный рост.

Лидерами являются Петербург — почти двукратный рост показателя, Приморский край — рост в 4 раза, Красноярский край — рост в 1,7 раза. В десятку лидеров в 2023 году вошли Башкирия — рост в 9 раз, Ростовская область — рост в 4,7 раза, Самарская область — рост в 3,5 раза.

"Многие клиенты после оформления ипотеки на жилье обращаются повторно за кредитом на машино-место. Чаще всего такая покупка совмещается с льготными госпрограммами — низкие ставки позволяют направить дополнительные средства на оформление и обслуживание кредита на парковочное место", — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Больше всего сделок на приобретение жилья с машино-местом в этом году оформили по программе "Льготная ипотека на новостройки" — 31,5 процента. По 28 процентов пришлось на "Семейную ипотеку" и программу для специалистов отрасли информационных технологий. Стандартной программой на покупку жилой недвижимости на первичном рынке без государственной поддержки воспользовались 9 процентов клиентов Банка ДОМ.РФ.