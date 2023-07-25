Самарские легкоатлеты с ОВЗ завоевали 6 медалей на чемпионате России

Спортсмены Самарской области завоевали шесть медалей на чемпионате России по легкой атлетике (ПОДА), сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В Чебоксарах завершился чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В рамках турнира прошли открытые всероссийские соревнования "Мы Вместе. Спорт".
В соревнованиях приняли участие более 370 спортсменов из 52 регионов России и республики Беларусь. Среди них - победители и призеры Паралимпийских игр. Самарскую область представили пять атлетов: Никита Прохоров, Николь Родомакина, Елена Попова, Кирилл Шульпин и Иван Соколов.
Золото завоевали Никита Прохоров (толкание ядра, класс F45, F46), Роман Адреев (метание диска, класс F43, F44, F62, F64) и Елена Попова (метание копья, класс F42-F44, F61-F64). Серебро получили Николь Родомакина (толкание ядра, F45, F46) и Иван Соколов (бег 100 метров, класс Т34), бронза досталась Елене Поповой (толкание ядра, класс F43, F44, F62, F64).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!