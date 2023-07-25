16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские легкоатлеты с ОВЗ завоевали 6 медалей на чемпионате России Анастасия Павлюченкова проиграла в финале турнира во Франции Молодежная команда "Нова-2" приступила к тренировкам Ирина Бахтова - бронзовый призер чемпионата России по гиревому спорту Анастасия Павлюченкова полностью пропустит сезон на траве

Олимпийские Спорт

Самарские легкоатлеты с ОВЗ завоевали 6 медалей на чемпионате России

ЧЕБОКСАРЫ. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Спортсмены Самарской области завоевали шесть медалей на чемпионате России по легкой атлетике (ПОДА), сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В Чебоксарах завершился чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В рамках турнира прошли открытые всероссийские соревнования "Мы Вместе. Спорт".

В соревнованиях приняли участие более 370 спортсменов из 52 регионов России и республики Беларусь. Среди них - победители и призеры Паралимпийских игр. Самарскую область представили пять атлетов: Никита Прохоров, Николь Родомакина, Елена Попова, Кирилл Шульпин и Иван Соколов.

Золото завоевали Никита Прохоров (толкание ядра, класс F45, F46), Роман Адреев (метание диска, класс F43, F44, F62, F64) и Елена Попова (метание копья, класс F42-F44, F61-F64). Серебро получили Николь Родомакина (толкание ядра, F45, F46) и Иван Соколов (бег 100 метров, класс Т34), бронза досталась Елене Поповой (толкание ядра, класс F43, F44, F62, F64).

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6