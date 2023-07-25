Самарские легкоатлеты с ОВЗ завоевали 6 медалей на чемпионате России

Спортсмены Самарской области завоевали шесть медалей на чемпионате России по легкой атлетике (ПОДА), сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В Чебоксарах завершился чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В рамках турнира прошли открытые всероссийские соревнования "Мы Вместе. Спорт".

В соревнованиях приняли участие более 370 спортсменов из 52 регионов России и республики Беларусь. Среди них - победители и призеры Паралимпийских игр. Самарскую область представили пять атлетов: Никита Прохоров, Николь Родомакина, Елена Попова, Кирилл Шульпин и Иван Соколов.

Золото завоевали Никита Прохоров (толкание ядра, класс F45, F46), Роман Адреев (метание диска, класс F43, F44, F62, F64) и Елена Попова (метание копья, класс F42-F44, F61-F64). Серебро получили Николь Родомакина (толкание ядра, F45, F46) и Иван Соколов (бег 100 метров, класс Т34), бронза досталась Елене Поповой (толкание ядра, класс F43, F44, F62, F64).