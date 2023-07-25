"Тольяттиазот" оказал поддержку образовательным учреждениям города в подготовке к учебному году

ТОАЗ оказал шефскую помощь образовательным организациям Тольятти. Материалы для благоустройства территории и комплекты униформы для обслуживающего персонала получили детские сады и лицей Комсомольского района города, сообщила пресс-служба компании.

В преддверии нового учебного года компания передала облицовочную плитку, лавочки и спецодежду для работников детских садов "Мечта", "Сосенка", "Маячок" и лицея № 6. Это только первая партия необходимых материалов. До конца лета в рамках программы "ТОАЗ — детям" строительные материалы для проведения ремонтных работ внутренних помещений будут направлены в детские сады "Олимпия" и "Дельта", школы №№ 25, 55. 11 учебных заведений Тольятти получат около 1 200 комплектов униформы для сотрудников, обеспечивающих комфортные условия образовательного процесса.

Список учебных заведений, которые поддерживает "Тольяттиазот", насчитывает несколько десятков дошкольных, средних специальных учреждений, школ и вузов Тольятти. Предприятие модернизирует материальную базу подшефных организаций, оснащает специализированным оборудованием и проводит для их воспитанников обучающие мероприятия.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" оказывает всестороннюю помощь образовательным учреждениям города. Это неотъемлемая часть социальной политики предприятия. Направляя средства и материалы на улучшение условий, в которых учатся дошколята, лицеисты и студенты, ТОАЗ старается обеспечить вовлеченность подрастающего поколения в образовательный процесс".