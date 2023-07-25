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Страхование Финансы

"Росгосстрах": за что были самые большие выплаты для путешествующих по России

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом сезоне отпусков "Росгосстрах" уже урегулировал 138 страховых случае по полисам страхования путешественников при поездках по России. Самые крупные выплаты составили: 200 тыс. рублей (по уходу из жизни в результате коронавируса); 170 тыс. рублей (инфаркт на отдыхе) и 134 тыс. рублей (перелом плечевой кости).

"По данным "Росгосстраха", в этом году уже в начале лета этого года клиенты оформили на 5% больше полисов для путешественников по России, чем за все лето прошлого года, — рассказывает заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова. — Это связано с тем, что все больше россиян стали не просто ездить в командировки или в гости к родственникам по родной стране, а действительно путешествовать. И соответственно, они хотят сделать отпуск более комфортным, заботясь в том числе и о страховании на случай непредвиденных событий".

Несмотря на то что каждый россиянин имеет право на получение бесплатной медицинской помощи внутри страны по ОМС, страхование путешественника включает не только медицину, но и большой перечень других необходимых в экстренной ситуации услуг. Среди них, например, оплата проезда после лечения к месту проживания, компенсация расходов на возвращение домой детей, оставшихся без присмотра, гражданская ответственность перед третьими лицами, страховая выплата при отмене поездки или задержке рейса и т. д.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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