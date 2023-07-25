В Сызрани водитель Chrysler, выехавший на "красный", попал в больницу

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В понедельник, 24 июля, в 21:00 в Сызрани 20-летний водитель, находясь за рулем Chrysler, на ул. Интернациональной напротив дома № 22 проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Kia под управлением 34-летней женщины.