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Банк "Открытие": половина жителей ПФО в последние два года стала реже использовать наличные

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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52% жителей Приволжского федерального округа стали использовать наличные деньги в последние два года реже, чем раньше, а 11% хотели бы полностью отказаться от наличных в ближайшие два года. При этом почти треть респондентов по-прежнему активно использует наличные при оплате товаров и услуг, а вообще не пользуются лишь 5%. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" (входит в группу ВТБ).

Отвечая на открытый вопрос о предпочтительных способах оплаты товаров и услуг (можно было давать более одного варианта ответа), 82% назвали банковские карты, 29% наличные, 32% перевод по Системе быстрых платежей или карте, 14% бесконтактные платежи, в том числе по QR-коду.

Постоянно, каждый день платят наличными 12% опрошенных. Еще 22% платят наличными часто, несколько раз в неделю. Редко, время от времени, делают это 37% респондентов. 24% используют наличные, только если нельзя заплатить другим способом. Вообще не пользуются наличными деньгами 5%.

Безналичные расчеты становятся все более популярными. 52% респондентов в последние два года стали использовать наличные реже, чем раньше. Лишь 8% стали использовать их чаще. 19% использовали их часто раньше, используют и сейчас. 18% практически не пользовались наличными раньше, редко используют и сейчас.

Более половины жителей округа (51%) не намерены менять использование наличных в ближайшие два года. 24% хотели бы использовать их реже, чем сейчас. Еще 11% хотят полностью отказаться от наличных в ближайшие два года. При этом 7% хотели бы платить наличными чаще, чем сейчас.

*Опрос проведен 10-17 июля 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.

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