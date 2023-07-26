В Самаре пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого

В четверг, 27 июля, в 19:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится вечер памяти Владимира Высоцкого.
Встречу откроет "Виниловый вечер", где посетители смогут услышать известные и редкие песни Высоцкого на виниловых пластинках. Прослушивание будет сопровождать исторический комментарий от ведущего, кандидата исторических наук Артема Доценко.
Художник Татьяна Хамина прочтет лекцию "Высоцкий — актер". Лекция знакомит с ролями Высоцкого в кинематографе, среди которых — легендарные образы капитана Жеглова.
Продолжится вечер памяти книжным разговором "Я о друге мечтал таком". Ведущие — Федор Замыцкий, Татьяна Хамина и Артем Доценко — представят обзор поэтического творчества Высоцкого. Каждый желающий из числа гостей сможет спеть песню из репертуара Высоцкого или прочитать свое любимое стихотворение.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!