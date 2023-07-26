В Самаре пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого

В четверг, 27 июля, в 19:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится вечер памяти Владимира Высоцкого.

Встречу откроет "Виниловый вечер", где посетители смогут услышать известные и редкие песни Высоцкого на виниловых пластинках. Прослушивание будет сопровождать исторический комментарий от ведущего, кандидата исторических наук Артема Доценко.

Художник Татьяна Хамина прочтет лекцию "Высоцкий — актер". Лекция знакомит с ролями Высоцкого в кинематографе, среди которых — легендарные образы капитана Жеглова.

Продолжится вечер памяти книжным разговором "Я о друге мечтал таком". Ведущие — Федор Замыцкий, Татьяна Хамина и Артем Доценко — представят обзор поэтического творчества Высоцкого. Каждый желающий из числа гостей сможет спеть песню из репертуара Высоцкого или прочитать свое любимое стихотворение.