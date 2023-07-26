В Самаре водитель без "прав" лишился машины и получил штрафы за дрифт с диваном

Сотрудниками полиции 25 июля в ходе мониторинга сети Интернет был выявлен факт нарушения правил перевозки людей, вне кабины автомобиля. Так, 20 июля около 00:30 напротив здания Самарского онкологического диспансера 18-летний водитель ВАЗ-2101 на гибкой сцепке осуществлял буксировку дивана, на котором находился 20-летний парень.
В ходе проверки установлено, что машиной управлял водитель, у которого нет водительского удостоверения. По данному факту составлены административные материалы: по ч.2 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), по ч. 2 ст. 12.37 КоАП (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), по ч. 1 ст. 12.1 КоАП (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).
ВАЗ-2101 задержан и помещен на специализированную стоянку. "В результате данного события гражданин 2003 г. р. телесные повреждения не получил, в медицинское учреждение не обращался", - говорится в сообщении ГИБДД по Самарской области.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.