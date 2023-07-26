СберСтрахование жизни за полгода выплатила заемщикам в Самаре 133 млн рублей

СберСтрахование жизни в январе — июне 2023 года выплатила застрахованным заемщикам из Самары и Самарской области 133 млн рублей, урегулировав 1,6 тыс. страховых случаев. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Максимальные выплаты — 117,8 млн рублей в общей сложности — получили заёмщики, которые добровольно застраховались от различных рисков (страхование жизни и здоровья, от снижения оклада или потери работы). Урегулировано почти 1,6 тыс. страховых случаев.
Заемщики по добровольному ипотечному страхованию жизни в первом полугодии получили 15,1 млн рублей (48 урегулированных случаев).
Самые частые причины страховых случаев — сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования (рак), несчастные случаи в быту и недобровольная потеря работы.
Максимальная в первом полугодии сумма — 2 млн рублей — выплачена по программе ипотечного страхования жизни в связи с уходом из жизни клиента по причине сердечно-сосудистого заболевания. Еще 1,8 млн рублей направлены заемщику по причине инвалидности второй группы (вследствие заболевания).
Наибольшая выплата по договору страхования жизни заемщика потребительского кредита — 1,4 млн рублей — направлена в связи с уходом из жизни клиента (по причине лёгочного заболевания).
Застраховать свою жизнь, здоровье и доход заемщики могут быстро и удобно в мобильном приложении СберБанк Онлайн или любом отделении Сбера. Заявить о страховом случае и подать документы также можно в СберБанк Онлайн в разделе "Страхование", в любом отделении банка или по бесплатному телефону 900.
Пошаговая инструкция — от подачи заявки до урегулирования страхового случая — на сайте СберСтрахования жизни.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.