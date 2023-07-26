СберСтрахование жизни за полгода выплатила заемщикам в Самаре 133 млн рублей

СберСтрахование жизни в январе — июне 2023 года выплатила застрахованным заемщикам из Самары и Самарской области 133 млн рублей, урегулировав 1,6 тыс. страховых случаев. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Максимальные выплаты — 117,8 млн рублей в общей сложности — получили заёмщики, которые добровольно застраховались от различных рисков (страхование жизни и здоровья, от снижения оклада или потери работы). Урегулировано почти 1,6 тыс. страховых случаев.

Заемщики по добровольному ипотечному страхованию жизни в первом полугодии получили 15,1 млн рублей (48 урегулированных случаев).

Самые частые причины страховых случаев — сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования (рак), несчастные случаи в быту и недобровольная потеря работы.

Максимальная в первом полугодии сумма — 2 млн рублей — выплачена по программе ипотечного страхования жизни в связи с уходом из жизни клиента по причине сердечно-сосудистого заболевания. Еще 1,8 млн рублей направлены заемщику по причине инвалидности второй группы (вследствие заболевания).

Наибольшая выплата по договору страхования жизни заемщика потребительского кредита — 1,4 млн рублей — направлена в связи с уходом из жизни клиента (по причине лёгочного заболевания).

Застраховать свою жизнь, здоровье и доход заемщики могут быстро и удобно в мобильном приложении СберБанк Онлайн или любом отделении Сбера. Заявить о страховом случае и подать документы также можно в СберБанк Онлайн в разделе "Страхование", в любом отделении банка или по бесплатному телефону 900.

Пошаговая инструкция — от подачи заявки до урегулирования страхового случая — на сайте СберСтрахования жизни.