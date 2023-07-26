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Банки Финансы

Банки помогают бизнесу избежать рисков задержки налоговых платежей

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным газеты "Ведомости", пятую часть доходов бюджетной системы России обеспечивают налоговые отчисления малого и среднего бизнеса.

Соблюдать налоговую дисциплину предприятиям этого сегмента помогают различные банковские сервисы для накопления средств.

Активными пользователями таких сервисов являются клиенты банков группы ВТБ. В частности, банк "Открытие" предлагает для компаний малого и среднего бизнеса, открывших в банке первый расчетный счет до 30 сентября 2023 года, предоставить доступ к сервису "Налоговая копилка". Подобные сервисы позволяют резервировать деньги для оплаты налогов, избежать налоговой задолженности, штрафов и пеней, а также блокировки счетов.

Средства из таких "копилок" можно переводить в бюджет или на расчетный счет в банке.

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