Банки помогают бизнесу избежать рисков задержки налоговых платежей

По данным газеты "Ведомости", пятую часть доходов бюджетной системы России обеспечивают налоговые отчисления малого и среднего бизнеса.

Соблюдать налоговую дисциплину предприятиям этого сегмента помогают различные банковские сервисы для накопления средств.

Активными пользователями таких сервисов являются клиенты банков группы ВТБ. В частности, банк "Открытие" предлагает для компаний малого и среднего бизнеса, открывших в банке первый расчетный счет до 30 сентября 2023 года, предоставить доступ к сервису "Налоговая копилка". Подобные сервисы позволяют резервировать деньги для оплаты налогов, избежать налоговой задолженности, штрафов и пеней, а также блокировки счетов.

Средства из таких "копилок" можно переводить в бюджет или на расчетный счет в банке.