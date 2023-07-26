Страховой Дом ВСК принял первое в стране заявление на онлайн урегулирование по ОСАГО от владельца LADA Vesta из Астрахани

Страховой Дом ВСК первым на рынке принял обращение в связи с ДТП по ОСАГО в электронном формате. Компания совместно с Министерством цифрового развития запустила сервис электронного урегулирования в автогражданке с 15 июля — с даты вступления в силу соответствующих поправок в закон об ОСАГО.
Первое заявление на дистанционное урегулирование по ОСАГО поступило в ВСК от 36-летнего жителя Астраханской области в связи с ДТП (автомобиль — LADA Vesta). Это первое подобное обращение от российских автомобилистов с момента вступления в силу закона об электронном урегулировании в ОСАГО. В качестве документов для оформления страхового случая застрахованный предоставил электронный европротокол, а также осуществил фотофиксацию через портал Госуслуги. ДТП произошло в 300 км от ближайшего офиса, а процесс оформления страхового случая занял не более 20 минут.
По закону все страховые компании должны внедрить возможность электронного урегулирования по ОСАГО к 1 января 2025 года. ВСК вошла в число первых страховщиков, запустивших сервис на базе своей информационной системы с 15 июля — с момента вступления в силу законодательных поправок.
Дистанционное урегулирование по ОСАГО возможно в случае оформления ДТП с помощью европротокола без вызова ГИБДД. Для подачи электронного заявления о страховом возмещении ОСАГО владельцу авто необходимо оформить заявление через свой личный кабинет на Госуслугах. После загрузки документа в информационную систему ВСК взаимодействие клиента с компанией происходит в личном кабинете на сайте или в приложении "ВСК страхование".
"Запуск дистанционного урегулирования по ОСАГО — важный шаг цифровой трансформации страхового рынка. Дальнейшим его развитием видим внедрение технологий Искусственного интеллекта (ИИ) — распознавание повреждений по фото и мгновенный расчет страхового возмещения. Это сделает сервис более удобным и быстрым для клиента", — отметил Олег Лисник, вице-президент, руководитель управления по развитию цифровой экосистемы Страхового Дома ВСК.
"Новый сервис дистанционного урегулирования по ОСАГО очень желанный и долгожданный для нашего клиента. Поэтапное формирование технологий в единый процесс фотофиксации, электронной подписи на примере Европротокола позволил качественно проработать полноценное дистанционное урегулирование страхового случая по ОСАГО. Рост цифровизации сервисов на портале Госуслуг вместе с сервисами страховщиков дает клиенту быстрый, удобный и доверенный способ решения своих вопросов. Наша задача поддержать уровень качества сервиса и масштабировать данную технологию. А благодаря обратной связи наших клиентов мы сможем постоянно совершенствовать данный сервис, отвечая потребностям клиент", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.