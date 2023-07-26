Как поступить, если нужно судиться с иностранным перевозчиком

Эксперты КонсультантПлюс разъяснили — в каком суде разрешаются споры международной автомобильной перевозки грузов, с привлечением иностранных перевозчиков.

Споры автомобильной перевозки с привлечением иностранных перевозчиков разрешаются в международном коммерческом арбитраже РФ. Это регламентирует Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 30.12.2021) "О международном коммерческом арбитраже" (вместе с "Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации", "Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации").

Согласно ст. 31 "Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)", заключенной в г. Женеве 19.05.1956 и вступившей в силу для СССР 01.12.1983, если в договоре нет арбитражной оговорки о рассмотрении дела в каком-либо определенном суде.

Иностранного перевозчика уведомляют о времени судебного заседания почтовым отправлением или курьерской службой, и он приезжает на суд.

Вопросы разграничения международной подсудности нашли свое решение в некоторых конвенциях, относящихся к воздушным, автомобильным, железнодорожным и морским перевозкам. Таковы Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 г. (ст. 31), Конвенция Организации Объединенных Наций о международных смешанных перевозках грузов 1980 г. (ст. 26), Конвенция о договоре международной перевозки пассажиров и багажа по внутренним водным путям 1976 г. (ст. 15).

По любым спорам, возникающим по поводу перевозок, производимых в соответствии с настоящей Конвенцией, истец может обращаться помимо компетентных судов участвующих в Конвенции стран, указанных с общего согласия сторонами, к суду страны, на территории которой находятся:

обычное местожительство ответчика, его главная контора или отделение, или агентство, при посредстве которых был заключен договор перевозки, или

место принятия груза к перевозке или место доставки, и может обратиться лишь к этим судам.

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