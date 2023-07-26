Как поступить, если нужно судиться с иностранным перевозчиком

Эксперты КонсультантПлюс разъяснили — в каком суде разрешаются споры международной автомобильной перевозки грузов, с привлечением иностранных перевозчиков.
Споры автомобильной перевозки с привлечением иностранных перевозчиков разрешаются в международном коммерческом арбитраже РФ. Это регламентирует Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 30.12.2021) "О международном коммерческом арбитраже" (вместе с "Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации", "Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации").
Согласно ст. 31 "Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)", заключенной в г. Женеве 19.05.1956 и вступившей в силу для СССР 01.12.1983, если в договоре нет арбитражной оговорки о рассмотрении дела в каком-либо определенном суде.
Иностранного перевозчика уведомляют о времени судебного заседания почтовым отправлением или курьерской службой, и он приезжает на суд.
Вопросы разграничения международной подсудности нашли свое решение в некоторых конвенциях, относящихся к воздушным, автомобильным, железнодорожным и морским перевозкам. Таковы Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 г. (ст. 31), Конвенция Организации Объединенных Наций о международных смешанных перевозках грузов 1980 г. (ст. 26), Конвенция о договоре международной перевозки пассажиров и багажа по внутренним водным путям 1976 г. (ст. 15).
По любым спорам, возникающим по поводу перевозок, производимых в соответствии с настоящей Конвенцией, истец может обращаться помимо компетентных судов участвующих в Конвенции стран, указанных с общего согласия сторонами, к суду страны, на территории которой находятся:
- обычное местожительство ответчика, его главная контора или отделение, или агентство, при посредстве которых был заключен договор перевозки, или
- место принятия груза к перевозке или место доставки, и может обратиться лишь к этим судам.
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Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.