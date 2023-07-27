В Самарской области пройдет отборочный этап фольклорного конкурса "Казачий круг"

В субботу, 29 июля, в Самарской области пройдет войсковой (региональный) отборочный этап всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг", в котором примут участие творческие коллективы и исполнители из республик Татарстан и Мордовия, Кировской, Нижегородской и Самарской областей.

В этот день зрителей и участников ждет насыщенная программа: церемония открытия, конкурсные просмотры, мастер-классы, торжественная церемония закрытия с награждением участников и лауреатов.

Старт конкурса — в 14:00 на сцене Дворца культуры "Нефтяник". В открытии примет участие Государственный ансамбль песни и танца "Волжские казаки".