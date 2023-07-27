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Спешите видеть добро: завершились съемки фильма "Волонтёр" по сценарию Александра Рогожкина

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Санкт-Петербурге завершились съемки полнометражного фильма "Волонтёр" (16+) по сценарию народного артиста России Александра Рогожкина. Производством картины занимаются киностудия "РОК" Алексея Учителя при поддержке Министерства культуры РФ и видеосервис Wink ("Ростелеком"). Режиссером выступил выпускник ВГИКа Станислав Светлов, чей дебютный фильм "Ада" был показан в программе "Русские премьеры" 45-го Московского международного кинофестиваля, а также получил главный приз кинофестиваля молодого кино VOICES в Вологде в июле этого года. "Волонтёр" пополнит линейку проектов Wink Originals.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Фильмы безвременно ушедшего из жизни Александра Рогожкина, такие как "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", стали настоящими народными хитами. Новая картина — это афористичная и динамичная, смешная и грустная одиссея по причудливым лабиринтам русской души, приглашающая по-новому взглянуть на себя и на мир вокруг. Сегодня этот взгляд будет реалистичнее, но и светлее.

По сюжету молодой немец Вернер Мюллер (Карл Бенцшавель) оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Иностранца, охваченного порывом помогать всем больным и нуждающимся, ждет долгий и насыщенный день. То и дело попадая в комические ситуации и пробираясь через недоразумения, волонтер открывает для себя все грани русского национального характера.

Фото со съемок

"Сквозь особый рогожкинский юмор всегда проступает глубокий срез человеческих отношений и стремление разобраться в том, как устроена наша жизнь. В этом сила сценария и его универсальность", — отметил генеральный продюсер проекта Алексей Учитель.

"Идея показать национальный характер глазами иностранца всегда занимала кинематографистов. Но фильм "Волонтёр" предлагает для этого необычный ракурс: герой, а вместе с ним и зритель, окажется не внутри широкого русского праздника, а в обстоятельствах, включающих совсем другие эмоции. И, конечно, сценарий Александра Рогожкина в этом случае означает, что нас снова ждет современная киноэнциклопедия русской жизни", — сказал директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

"Для меня большая честь и ответственность воплотить на экране сюжет "Волонтёра" и, сохраняя дух Рогожкина, рассказать актуальную историю современным киноязыком. Большой удачей было найти на главную роль немецкого актера, который впервые приехал из Германии в Россию, точно так же, как и герой нашего фильма", — поделился режиссер картины Станислав Светлов.

О фильме "Волонтёр" (16+)

Жанр: трагикомедия

Премьера: 2024

Производство: Киностудия "РОК" и видеосервис Wink при поддержке Министерства культуры РФ

Генеральный продюсер: Алексей Учитель

Продюсеры: Кира Саксаганская, Илья Учитель, Анастасия Акопян

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим, Захар Чавкин, Кирилл Ашумов

Исполнительный продюсер: Филипп Пастухов

Режиссер-постановщик: Станислав Светлов

Автор сценария: Александр Рогожкин

Оператор-постановщик: Павел Медведев

Художник-постановщик: Дмитрий Малич

Художник по костюмам: Олеся Вавилова

В ролях: Карл Бенцшавель, Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин, Василий Кортуков, Ольга Смирнова, Виктор Бычков, Аркадий Укупник, Анна Алексахина, Олег Гаркуша, Юрий Степанов — младший и другие.

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