Материалом о попавшей на видео "взятке" должен заняться Следственный комитет

Стали известны детали истории с видео, на котором инспекторы ГИБДД, предположительно, получают взятку от водителя. Видеозапись появилась в соцсетях на этой неделе. На ней видно, как мужчина что-то передает полицейским вместе с пачкой сигарет.

Федеральные телеграм-каналы сообщили, что героями видео стали 22-летний сержант Роман Борисов и 39-летний старший лейтенант Алексей Моисеев.

Предполагается, что инспекторы отпустили водителя "Лексуса", остановленного за нарушение ПДД, за пять тысяч рублей.

По данным Волга Ньюс, материалы в отношении сотрудников ГАИ направляются в Следственный комитет, чтоб там решили вопрос о возбуждении (или невозбуждении) уголовного дела.

"Начальник ГУ МВД России по Самарской области назначил служебную проверку. Если вина сотрудников будет доказана, их уволят со службы по отрицательным мотивам", - сообщали также ранее в ГУ МВД по Самарской области.