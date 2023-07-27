Материалом о попавшей на видео "взятке" должен заняться Следственный комитет

Стали известны детали истории с видео, на котором инспекторы ГИБДД, предположительно, получают взятку от водителя. Видеозапись появилась в соцсетях на этой неделе. На ней видно, как мужчина что-то передает полицейским вместе с пачкой сигарет.
Федеральные телеграм-каналы сообщили, что героями видео стали 22-летний сержант Роман Борисов и 39-летний старший лейтенант Алексей Моисеев.
Предполагается, что инспекторы отпустили водителя "Лексуса", остановленного за нарушение ПДД, за пять тысяч рублей.
По данным Волга Ньюс, материалы в отношении сотрудников ГАИ направляются в Следственный комитет, чтоб там решили вопрос о возбуждении (или невозбуждении) уголовного дела.
"Начальник ГУ МВД России по Самарской области назначил служебную проверку. Если вина сотрудников будет доказана, их уволят со службы по отрицательным мотивам", - сообщали также ранее в ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.