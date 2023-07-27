Сбер: с начала года больше 1000 жителей Самарской области открыли собственное дело с помощью РБиДОС

По данным "Деловой среды" (дочерняя компания Сбера) и Самарского отделения Сбербанка за первые 6 месяцев 2023 года стали предпринимателями с помощью сервиса по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета (РБиДОС) больше 1000 жителей Самарской области, 77% из которых при регистрации оформили пакет услуг "Лёгкий старт".

Также в первом полугодии 2023 года доля женщин, оформивших своё дело в Самарской области, увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение мужчин и женщин, ставших предпринимателями в регионе с 1 января по 30 июня 2023 года, составило 59% и 41% соответственно. Сохраняется тенденция и на омоложение бизнеса в Самарской области: порядка 43% составляют люди, регистрирующие своё дело до 35 лет.

"Поддержка молодых предпринимателей — в фокусе внимания Сбербанка. Мы предоставляем им не только финансовую помощь, но и инструменты для ведения бизнеса. Например, сервис РБиДОС — это возможность, которую Сбер предлагает каждому, кто желает открыть собственное дело. При этом форма бизнеса не имеет значения — ИП или ООО, государственная пошлина и комиссия счета не взимаются в любом случае", — рассказала Анастасия Сурнина, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка.

Сервис РБиДОС предоставляется Сбером и компанией "Деловая среда", и позволяет без посещения ФНС зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем, а также открыть расчётный счет дистанционно, без визита в банк и предоставления дополнительных документов в режиме онлайн.

"Помимо традиционно популярных у наших соотечественников сфер бизнеса, в первом полугодии мы увидели рост числа тех, кто открывает свое дело, чтобы заниматься образованием и рекламой. Таких бизнесов в стране зарегистрировали больше на 23% и 18% соответственно. Отмечу, что эти сферы практически в равной степени интересны и тем, кто становится предпринимателем до 35 лет, и тем, кто делает это уже в зрелом возрасте", — прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора АО "Деловая среда" Алексей Грищенко.