В Самаре пройдет очередной концерт в рамках "Летних вечеров духовой музыки"

В пятницу, 28 июля, в 18:00 на ул. Шостаковича, 7 (около памятника Александрийским гусарам) в Самаре состоится очередной концерт в рамках "Летних вечеров духовой музыки".
Перед зрителями выступит не просто военный оркестр, а оркестр специального назначения.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!