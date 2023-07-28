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Музыка Культура

В Самаре пройдет очередной концерт в рамках "Летних вечеров духовой музыки"

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 июля, в 18:00 на ул. Шостаковича, 7 (около памятника Александрийским гусарам) в Самаре состоится очередной концерт в рамках "Летних вечеров духовой музыки".

Перед зрителями выступит не просто военный оркестр, а оркестр специального назначения.

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