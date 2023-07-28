Стало известно, где отключат свет с 28 июля по 4 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

28.07.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Октябрьская, ул. Школьная, ул. Восточная, ул. Мира, ул. Дружбы, ул. Северная, ул. Покровская, ул. Рябиновая, ул. Молодежная, ул. Лучистая, ул. Гагарина, ул. Чкалова, ул. Суворова, проезд Октябрьский, переулок Южный, переулок Строителей, переулок Специалистов).

28.07.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Н. Санчелеево (ул. Кудашева, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Заречная ул. Бузыцкого ул. Вишневая ул. Советская; ул. Придорожная, тех.проезд);

с. Новая Васильевка (полностью).

28.07.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Кольцово, с. Мордово, с. Кармалы, с. Лбище, с. Севрюкаево (полностью);

с. Брусяны (ул. Ленинская, д. 1, 45а, 63, 73-81 (нечетная сторона), ул. Набережная, д. 3-7 (нечетная сторона), 32, 40, ул. Советская, д. 34-52 (четная сторона), 59-107).

29.07.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Н. Санчелеево (ул. Полевая);

30.07.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Лопатино (ул. Полевая);

31.07.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Циолковского, ул. Гагарина, ул. Центральная, ул. Менделеева, ул. Новая, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Кутузова, ул. Покровская, ул. Славянская, ул. Дальняя, ул. Комсомольская);

с. Ташла, с. Пески и с. Красная Дубрава (полностью)

31.07.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Лопатино (ул. Советская, ул. Набережная);

31.07.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. В. Сускан (ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Абдалова, пер. Луговой)

31.07.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Васильевка (ул. Пионерская, ул. Мира);

31.07.2023 года с 10-00 до 11-00 и с 14-00 до 15-00 (время местное) по 30 минут:

Ставропольский район

с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. Энергетиков, пер. Ставропольский);

31.07.2023 года с 09-00 до 10-00 до с 15-00 до 16-00 местного времени

Исаклинский район

Новое Ганькино (ул. Советская, Гагарина, Иванова, Кавказкая, Комсомольская).

31.07.2023 с 09-00 до 10-00 до с 15-00 до 16-00 местного времени

Исаклинский район

Большое Микушкино (ул. Чекмасовская, Советская, Переулочная, Степная, Комсомольская).

31.07.2023 с 10-00 до 16-00 местного времени

Исаклинский район

д. Малое Микушкино (Октябрьская, Первомайская).

02.08.2023 года с 08-00 до 20-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Выселки, ООО "Колос, ж/м "Чистые пруды", ж/м "Березовский" (полностью).

02.08.2023 года с 08-00 до 10-00 (местное время) и с 18-00 до 20-00 (местное время):

Ставропольский район

с. Н. Васильевка (полностью), с. Н. Санчелеево (ул. Советская; Красноармейская; Комсомольская; ул. Бузыцкого; ул. Солнечная; ул. Ефросинина; ул. Луговая; ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева; ул. Северная; ул. Заречная, ул. Специалистов, ул. Кирова, ул. Кудашева, СНТ Союз, СНТ Строитель, НСТ Дружба, СНТ Новая Васильевка, ул. Вишневая, ул. Придорожная)

02.08.2023 года с 11-30 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Хрящевка (ул. Полевая; ул. Новая; ул. Куйбышева; ул. Школьная; ул. Набережная; ул. Советская; ул. Калинина; ул. Мира; ул. Кирова; ул. Ленина; ул. Ставропольская; ул. Лесная; ул. Ст. Разина; ул. Самарская; ул. Победы; ул. Береговая; ул. Рыбацкая; ул. Морская; ул. Спортивная; ул. Хрящевская).

04.08.2023 года с 11-30 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького, ул. Чапаева, ул. Бузыцкова, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Северная, ул. Красноармейская);

с. Верхнее Санчелеево (ул. Северная, ул. Пушкина, ул. Пирогова, ул. Южная, ул. Полевая).

04.08.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Лопатино (полностью).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.