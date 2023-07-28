В Большой Черниговке мальчик на самокате попал под колеса ВАЗа

В четверг, 27 июля, в 19:25 во внутридворовой территории в с. Большая Черниговка 26-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Lada Priora, не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на пятилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на детском самокате.

С места происшествия ребенок госпитализирован, сообщает ГУ МВД по Самарской области.