16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На полях Самарской области идет уборка урожая В Самарской губернии состоялись Дни поля В Самарской области завершена посевная-2023 За пять лет в Самарской области вернули в сельхозоборот 133 тыс. га Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области продолжает помогать растениеводам получать высокие урожаи

Растениеводство АПК и пищепром

На полях Самарской области идет уборка урожая

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На сегодняшний день в регионе убрано 214 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в том числе озимых более 200 тыс. га или почти 42% от общей площади посевов озимых. Средняя урожайность на данный момент составляет 30 ц/га.

Обеспечение продовольственной безопасности, внедрение отечественных разработок и технологий - основные задачи, поставленные главой региона Дмитрием Азаровым перед предприятиями АПК Самарской области.

По оперативной информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в Большеглушицком районе убрано 26,5 тыс. га озимой пшеницы со средней урожайностью 29,3 ц/га, в Большечерниговском - 22,3 тыс. га со средней урожайностью 30 ц/га. Средняя урожайность на полях муниципальных районов Кошкинский, Волжский, Пестравский и Кинельский превысила 34 ц/га.

"Весной мы увидели, что озимые более-менее нормальные. Естественно, могли быть и лучше, если бы не ледяные дожди и морозы без снежного покрова. Мы озимые подтянули с помощью определённых мероприятий: подкормок и удобрений.  В итоге сейчас озимые, конечно, не такие, как в прошлом году, но считаю, на "4+" будут", - поделился Иван Попов, руководитель ООО "Парфеновское"Кинельского района.

Также в Самарской области продолжается уборка озимой ржи, ячменя, гороха. Фермеры и сельхозпредприятия Приволжского районе первыми в области начали копать ранний картофель. Причем в этом году крупнейшее картофелеводческое предприятие вышло на полную самообеспеченность семенным материалом. "С 2016-го года у нас работает собственная исследовательская лаборатория. К этому году, к 2023-му, мы вышли на самодостаточность, то есть мы независим от западных поставок", - рассказал фермер Евгений Цирулев.

Всего в регионе овощные культуры и картофель предстоит убрать с площади более 8 тыс. га. По состоянию на 28 июля 2023 года в специализированных хозяйствах региона уже собрано 2447 т картофеля при средней урожайности 252 ц/га и 5779 т овощей при средней урожайности 312 ц/га.

Напомним, что для производителей овощеводческой продукции предусмотрено сразу несколько мер государственной поддержки. Среди них и субсидии на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунт, элитного семеноводства картофеля и овощных культур, включая гибриды овощных культур. В текущем году на эти цели предусмотрено 12 и 44 млн руб. соответственно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Никита Никитин 28 февраля 2017 11:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Михаил Вдовин 10 июля 2015 11:59 Режим ЧС из-за засухи введен в Елховском и Алексеевском районах

А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?

Александр Петров 05 февраля 2015 11:19 Управляющий "Шигонского агрохолдинга" взыскал с компании 562 тыс. руб. за свои услуги

Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.

Олег З.............. 14 января 2015 16:16 Рыбхоз "Кутулук" оштрафован на 5 тыс. руб. за уклонение от проверки Россельхознадзора

Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6