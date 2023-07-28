На полях Самарской области идет уборка урожая

На сегодняшний день в регионе убрано 214 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в том числе озимых более 200 тыс. га или почти 42% от общей площади посевов озимых. Средняя урожайность на данный момент составляет 30 ц/га.

Обеспечение продовольственной безопасности, внедрение отечественных разработок и технологий - основные задачи, поставленные главой региона Дмитрием Азаровым перед предприятиями АПК Самарской области.

По оперативной информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в Большеглушицком районе убрано 26,5 тыс. га озимой пшеницы со средней урожайностью 29,3 ц/га, в Большечерниговском - 22,3 тыс. га со средней урожайностью 30 ц/га. Средняя урожайность на полях муниципальных районов Кошкинский, Волжский, Пестравский и Кинельский превысила 34 ц/га.

"Весной мы увидели, что озимые более-менее нормальные. Естественно, могли быть и лучше, если бы не ледяные дожди и морозы без снежного покрова. Мы озимые подтянули с помощью определённых мероприятий: подкормок и удобрений. В итоге сейчас озимые, конечно, не такие, как в прошлом году, но считаю, на "4+" будут", - поделился Иван Попов, руководитель ООО "Парфеновское"Кинельского района.

Также в Самарской области продолжается уборка озимой ржи, ячменя, гороха. Фермеры и сельхозпредприятия Приволжского районе первыми в области начали копать ранний картофель. Причем в этом году крупнейшее картофелеводческое предприятие вышло на полную самообеспеченность семенным материалом. "С 2016-го года у нас работает собственная исследовательская лаборатория. К этому году, к 2023-му, мы вышли на самодостаточность, то есть мы независим от западных поставок", - рассказал фермер Евгений Цирулев.

Всего в регионе овощные культуры и картофель предстоит убрать с площади более 8 тыс. га. По состоянию на 28 июля 2023 года в специализированных хозяйствах региона уже собрано 2447 т картофеля при средней урожайности 252 ц/га и 5779 т овощей при средней урожайности 312 ц/га.

Напомним, что для производителей овощеводческой продукции предусмотрено сразу несколько мер государственной поддержки. Среди них и субсидии на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунт, элитного семеноводства картофеля и овощных культур, включая гибриды овощных культур. В текущем году на эти цели предусмотрено 12 и 44 млн руб. соответственно.