В Самаре пройдет стратегическая сессия по созданию межвузовского кампуса

В Самаре 3 и 4 августа пройдут стратегические сессии по созданию современных университетских кампусов с широким привлечением всех ключевых аудиторий.
Стратсессия "Самара: проектируя кампус будущего вместе" завершит один из этапов пилотного проекта по соучаствующему проектированию. Пилотный проект по соучаствующему проектированию кампуса проходит в Самарской области по итогам стратсессий по реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов". Они состоялись с 20 по 22 и с 26 по 28 апреля в Институте научной информации по общественным наукам РАН в Москве.
Пилотный проект предполагает привлечение ключевых аудиторий к созданию кампуса на всех этапах: от проектирования до эксплуатации. Для каждой из целевых групп предусмотрены разные мероприятия, которые помогут их максимально заинтересовать и вовлечь в процесс, а также получить наиболее полезные и качественные результаты от взаимодействия.
Напомним, концессионное соглашение о создании международного межвузовского IT-кампуса в Самаре на 5000 мест было подписано на полях ПМЭФ-2023 в присутствии заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
В начале июля министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов представил проект международного межвузовского кампуса на сессии институтов развития ВЭБ.РФ. Целью сессии стало привлечение институтов развития к работе над комплексными решениями для развития кампуса.
Участниками стратегической сессии в Самаре выступят студенты из проекта "Команды Кампуса" и проректоры по молодежной политике самарских университетов. В качестве экспертов будут приглашены специалисты в области соучаствующего проектирования и ИТ решений из ВЭБ.РФ и СберБанка, представители мэрии города и министерства спорта Самарской области, главный архитектор Самары и "Терниигражданпроект".
На стратегической сессии также будут обсуждаться проектные инициативы по подготовке регионального проекта - международного межвузовского кампуса "Цифровая инженерия". По итогам мероприятия планируется уточнить основную концепцию кампуса, разработать предложения по корректировке дорожной карты проекта и рекомендаций по ее реализации.
В рамках сессии участники обсудят и детализируют ИТ проект "Цифровая Вселенная" и проект "Парк будущего". Результаты работы групп планируется представить на совместном пленарном заседании со стратегической сессией. Ее участниками станут представители Минобрнауки России, Правительства Самарской области, НОЦ "Инженерия будущего", образовательных организаций, партнеры и бенефициары, команда сопровождения проектной работы и другие.
Напомним, проект по созданию сети вузовских кампусов реализуется Министерством науки и высшего образования РФ в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
Ранее были проведены два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбраны 17 проектов, в том числе и в Самаре. Предварительный проект строительства самарского кампуса около стадиона "Солидарность Самара Арена" глава региона Дмитрий Азаров успешно защитил на федеральном уровне. Заявка региона получила самую высокую оценку межведомственной комиссии, а сам проект - поддержку президента России Владимира Путина.
Проект по созданию современных университетских кампусов отвечает целям и задачам Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ с 2022 по 2031 годы.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.