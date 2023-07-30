Девушка без прав сбила пешехода в Самаре

В Кировском районе Самары в субботу, 29 июля, 20-летняя девушка на Datsun, не имеющая водительского удостоверения, в районе дома № 462 по проспекту Карла Маркса допустила наезд на пешехода.

Пешеход с места ДТП госпитализирован в больницу. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения девушка отказалась.