"Жигулевская долина" приглашает горожан на турнир по волейболу

19 августа в технопарке "Жигулевская долина" состоится городской турнир по волейболу. К участию в состязаниях приглашаются трудовые коллективы и жителей города.

Требования к участникам: смешанный состав — 4 мужчин, 2 женщины, один игрок в запасе. Игроки команды играют в собственной форме, которая должна иметь отличительные знаки, позволяющие отличить ее от других коллективов.



Место проведения: универсальная спортивная площадка в технопарке "Жигулевская долина" (Тольятти, Южное шоссе, 165). Начало турнира — в 10.00.