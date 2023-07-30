"Ингосстрах" о потенциале технологий генеративного искусственного интеллекта

Согласно исследованию аналитиков консалтинговой компании McKinsey, технологии генеративного искусственного интеллекта смогут повысить производительность труда на 0,2-0,3% в год до 2040 года. Потенциально такой прирост будет приносить мировой экономике от 2,6 до 4,4 трлн долларов США ежегодно.
Прирост прибыли в финансовом секторе, который вызван использованием технологий генеративного искусственного интеллекта, составляет 200-340 млрд долларов США ежегодно. Отдельно стоит отметить, что использование подобного рода технологий может сэкономить от 60 до 70% времени для выполнения разных рабочих процессов.
Влияние технологий генеративного интеллекта на рабочие процессы в основных сферах деятельности в процентах в 2023 году: продажа и оказание услуг — 57%, офисная поддержка — 87%, коммерческая деятельность и юридические услуги — 62%. Более 75% объема использования технологий генеративного искусственного интеллекта приходится на клиентскую поддержку, маркетинг, разработку ПО и НИОКР.
"Ингосстрах" одним из первых на российском рынке ДМС внедрил искусственный интеллект в процесс урегулирования убытков. Таким образом, сократилось время ожидания согласования гарантийных писем на назначения врачей на 20%. Застрахованные в "Ингосстрах" клиенты стали быстрее получать медицинскую помощь в клиниках. С использованием искусственного интеллекта минимизируется влияние "человеческого фактора" и создаются условия для согласования услуг без участия врача страховой компании.
"Сегмент добровольного медицинского страхования показывает опережающие темпы роста и развивается в том числе за счет внедрения новых технологий. Например, на сегодняшний день довольно сложно представить себе страховые полисы без опций телемедицины или дистанционной записи к врачу. Технологии, относящиеся к сфере искусственного интеллекта, также постепенно расширяют свою зону применения в медицинском страховании. Цифровизация ключевых этапов все полнее охватывает как основные этапы клиентского пути, так и основные точки взаимодействия страховщика и медицинского учреждения. Цифровизация внутренних бизнес-процессов компании позволяет повышать ее конкурентоспособность и клиентоцентричность за счет совершенствования качества оказываемого сервиса на всех этапах", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстрах".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.