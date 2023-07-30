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Страхование Финансы

"Ингосстрах" о потенциале технологий генеративного искусственного интеллекта

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно исследованию аналитиков консалтинговой компании McKinsey, технологии генеративного искусственного интеллекта смогут повысить производительность труда на 0,2-0,3% в год до 2040 года. Потенциально такой прирост будет приносить мировой экономике от 2,6 до 4,4 трлн долларов США ежегодно.

Прирост прибыли в финансовом секторе, который вызван использованием технологий генеративного искусственного интеллекта, составляет 200-340 млрд долларов США ежегодно. Отдельно стоит отметить, что использование подобного рода технологий может сэкономить от 60 до 70% времени для выполнения разных рабочих процессов.

Влияние технологий генеративного интеллекта на рабочие процессы в основных сферах деятельности в процентах в 2023 году: продажа и оказание услуг — 57%, офисная поддержка — 87%, коммерческая деятельность и юридические услуги — 62%. Более 75% объема использования технологий генеративного искусственного интеллекта приходится на клиентскую поддержку, маркетинг, разработку ПО и НИОКР.

"Ингосстрах" одним из первых на российском рынке ДМС внедрил искусственный интеллект в процесс урегулирования убытков. Таким образом, сократилось время ожидания согласования гарантийных писем на назначения врачей на 20%. Застрахованные в "Ингосстрах" клиенты стали быстрее получать медицинскую помощь в клиниках. С использованием искусственного интеллекта минимизируется влияние "человеческого фактора" и создаются условия для согласования услуг без участия врача страховой компании.

"Сегмент добровольного медицинского страхования показывает опережающие темпы роста и развивается в том числе за счет внедрения новых технологий. Например, на сегодняшний день довольно сложно представить себе страховые полисы без опций телемедицины или дистанционной записи к врачу. Технологии, относящиеся к сфере искусственного интеллекта, также постепенно расширяют свою зону применения в медицинском страховании. Цифровизация ключевых этапов все полнее охватывает как основные этапы клиентского пути, так и основные точки взаимодействия страховщика и медицинского учреждения. Цифровизация внутренних бизнес-процессов компании позволяет повышать ее конкурентоспособность и клиентоцентричность за счет совершенствования качества оказываемого сервиса на всех этапах", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстрах".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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