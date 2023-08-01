Музей модерна организует пешеходную экскурсию по центру Самары

В четверг, 3 августа, самарский музей модерна приглашает на пешеходную экскурсию "Модерн на самарских улицах" (10+). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Маршрут пройдет по ул. Куйбышева от музея до Пионерской, до здания бывшего отделения Русского Торгово-Промышленного банка, перестроенного арх. А. У. Зеленко в 1899 г. В роли экскурсовода выступит Елена Жидкова.

Начало в 18.30. Стоимость билета: 250 рублей (только в кассе музея). Продолжительность два часа, маршрут 3 км.

Организаторы просят желающих записаться на экскурсию по ссылке.