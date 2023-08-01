Фестивали "Виват, баян" и "Душа баяна" приглашают музыкантов и исполнителей к участию

Молодых музыкантов, начинающих баянистов, а также инструменталистов, вокалистов, хореографов, актеров, чтецов и артистов оригинального жанра, творчество которых связано с баяном, аккордеоном или гармонью приглашают принять участие в XXI международном конкурсе-фестивале "Виват, баян" и Всероссийском фестивале "Душа баяна".

Оба фестиваля - музыкальные бренды Самарской области. Международный конкурс-фестиваль "Виват, баян" пройдет в Самаре уже в 21-й раз, всероссийский фестиваль "Душа баяна" впервые состоялся по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2018 году.

Самара по праву считается родиной инструмента: здесь в 1897 году Павел Чулков создал первый русский баян. В этом году 25 августа в Самарской области впервые пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню баяна. Инициативу заслуженного артиста России, депутата Самарской губернской думы, художественного руководителя фестивалей "Виват, баян" и "Душа баяна" Сергея Войтенко об учреждении новой памятной даты поддержали депутаты Самарской губернской думы в феврале этого года.

Международный конкурс-фестиваль "Виват, баян" пройдет в Самаре с 18 по 22 сентября. Более чем 20-летняя история уникального конкурса-фестиваля Самарской области украшена выступлениями лучших музыкантов России и мира: Вильям Сабатье, Николя Массутье, Клаудио Якомуччи, Эрик Бувель, группа Алена Мюзикини, Эми Драгой, дуэт "Москва-Париж", Фридрих Липс, Сергей Осокин, Виктор Романько, группа "Баян Микс" и многие другие.

Конкурс с богатой историей призван способствовать совершенствованию профессионального мастерства молодых музыкантов, выявлению наиболее одаренных и перспективных исполнителей, пропаганде и развитию отечественной музыкальной культуры.

В этом году участников ждет 4 насыщенных конкурсных дня в 28 музыкальных категориях. Основные категории конкурса, в которых будут состязаться музыканты:

- "Классика" (солисты/ансамбли);

- "Варьете" (солисты/ансамбли);

- "Оркестры";

- "Композиторы";

- "Гармонь";

- "Электронные инструменты";

- "Баян Микс";

- "Педагог и ученик";

- "Любительская".

Жюри конкурса - профессора российских и международных высших учебных заведений музыкального профиля. Учредители и организаторы конкурса: правительство Самарской области, администрация городского округа Самара, АНО "Ассоциация развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья". Художественный руководитель конкурса Сергей Войтенко, Заслуженный артист России, член комиссии по направлению "Культура" при государственном совете РФ.

Подробная информация об условиях участия и проведения конкурса - на официальном сайте. Место проведения прослушиваний конкурсантов: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 104, МКТК "Дирижабль". Здесь же с 18:30 для ценителей музыки пройдут вечерние концерты. Вход свободный.

Программа вечерних концертов:

18 сентября - "Виват, чемпионы - 2022": Максим Вовк, Дуэт Александр Комельков и Денис Коптелов;

19 сентября - "Мастер-класс" Большой зал: Липс Фридрих, Мария Власова, Абузар Файзуллин. Малый зал: Алла Кац, Юрий Салаев, Владимир Орлов;

20 сентября - "Мастера сцены": Мария Власова, Pina Colada Duo;

21 сентября - "Русский микс" Группа "GармоньDrive".

22 сентября состоится торжественная церемония награждения и закрытие конкурса, финальным аккордом фестивальной программы станет концертная программа "Концерт в Юбилей" Сергея Войтенко в Самарской государственной филармонии.

Продолжается прием заявок на Второй всероссийский фестиваль "Душа баяна", который проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В этом году фестиваль расширяет границы возможностей и творчества: он охватит 45 регионов страны и пройдет в 5 федеральных округах (Уральский федеральный округ (г. Березовский), Южный федеральный округ (г. Ростов-на-Дону), Северо-Кавказский федеральный округ (г. Владикавказ), Северо-Западный федеральный округ (г.Гатчина) и Центральный федеральный округ (г. Москва, на площадке ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия"). В каждом городе в ходе очного прослушивания пройдут мастер-классы профессиональных педагогов и артистов.

Появились две новые номинации - "Театр малых форм" и "Символ Баяна". Еще одной отличительной особенностью фестиваля 2023 года станет награждение победителей: теперь победитель в каждом федеральном округе получит в качестве приза профессиональный музыкальный инструмент: баян, аккордеон или гармонь.

Несмотря на то, что фестиваль в этом году не проходит на территории Приволжского федерального округа, участники из Самарской области могут присоединиться к празднику музыкального и исполнительного мастерства "Душа баяна", выбрав наиболее удобный для выступления город. Подробная информация о проведении фестиваля, правилах и сроках проведения - на официальном сайте конкурса.