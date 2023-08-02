Защитник Глеб Булычев будет выступать за ХК "Лада"

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Хоккейные клубы "Лада" и "Дизель" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на Глеба Булычева в обмен на денежную компенсацию и затем заключили с 20-летним защитником двусторонний контракт сроком на один год.