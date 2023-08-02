Защитник Глеб Булычев будет выступать за ХК "Лада"

Хоккейные клубы "Лада" и "Дизель" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на Глеба Булычева в обмен на денежную компенсацию и затем заключили с 20-летним защитником двусторонний контракт сроком на один год.
Булычев — воспитанник пензенского "Дизеля" и в системе родного клуба он в 2019 г. начал свою профессиональную карьеру. В прошлом сезоне защитник провел в общей сложности 48 игр за "Дизелист" в Первенстве НМХЛ и заработал 29 (6+23) очков при показателе полезности "+11", а также принял участие в одном матче "Дизеля" в регулярном чемпионате ВХЛ.
Отметим, что Булычев является бронзовым призером Первенства НМХЛ (2021).
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