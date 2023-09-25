Полицейские проверяют информацию о ДТП с легковушкой, врезавшейся в столб на ул. Куйбышева

В понедельник, 25 сентября, утром в местных соцсетях появилось сообщение о том, что напротив дома №116 по ул. Куйбышева легковушка врезалась в столб.

На фото, предоставленном свидетелями, запечатлены легковушка с поврежденной передней частью кузова, и согнутый столб.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что в полицию информация по данному факту не поступала.

"Информация была выявлена в ходе мониторинга, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Убедительная просьба участников ДТП и очевидцев обратиться в ближайший отдел полициии", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.