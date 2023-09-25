Полицейские проверяют информацию о ДТП с легковушкой, врезавшейся в столб на ул. Куйбышева

В понедельник, 25 сентября, утром в местных соцсетях появилось сообщение о том, что напротив дома №116 по ул. Куйбышева легковушка врезалась в столб.
На фото, предоставленном свидетелями, запечатлены легковушка с поврежденной передней частью кузова, и согнутый столб.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что в полицию информация по данному факту не поступала.
"Информация была выявлена в ходе мониторинга, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Убедительная просьба участников ДТП и очевидцев обратиться в ближайший отдел полициии", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!