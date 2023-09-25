Приостановку регистрации прав на недвижимость можно будет оспорить и вне суда - проект Росреестра

Хотят ввести право во внесудебном порядке обжаловать решение "поставить на паузу" госрегистрацию без одновременной приостановки кадастрового учета (с. 1-2 проекта). Общественное обсуждение поправок завершили 19 сентября.

Заявитель или его представитель сможет оспорить решение (с. 2-3 проекта): в центральной апелляционной комиссии Росреестра, если именно он уведомил о приостановке региональной или межрегиональной комиссии, если уведомление пришло от терорганов ведомства. Подать жалобу можно не позже 30 дней с даты приостановки.

Сделать это разрешат одним из таких способов (с. 6-7 проекта): в письменной форме лично или по почте с описью вложения и уведомлением о вручении; в электронной форме, например, через Госуслуги. Есть и другие положения.

Планируют, что новшества заработают с 1 января 2024 года (с. 16 проекта). Сейчас во внесудебном порядке можно оспорить приостановку кадастрового учета: без одновременной регистрации прав или вместе с регистрацией прав, если причиной "паузы" стали документы, которые нужны для постановки на учет.

Когда и на какой срок может быть приостановлена процедура кадастрового учета или госрегистрации прав на недвижимость? Приостановить процедуру кадастрового учета и госрегистрации прав на недвижимость может госрегистратор. Это возможно только по установленным основаниям, перечень которых достаточно большой. Общий срок приостановления не может превышать трех месяцев. О том, что процедура приостановлена, вы узнаете из полученного уведомления.

Отметим, что вы можете приостановить кадастровый учет или госрегистрацию прав по собственной инициативе. Для этого вам необходимо подать заявление в орган регистрации прав. Максимальный срок приостановления в этом случае - шесть месяцев. С перечнем законодательных документов о данном нововведении можно ознакомиться на официальном сайте «Регионального представителя КонсультантПлюс»