28% россиян готовы купить электрокар после появления новых зарядных станций, самые электроаварийные регионы - Приморье и Краснодарский край: исследование АВТОДОМ и ВСК

Согласно данным агентства АВТОСТАТа, доля электрических автомобилей на российском рынке на данный момент не превышает 0,05%[1]. Основным барьером для роста популярности электрокаров среди россиян остается недостаточно развитая инфраструктура, а ключевым драйвером – экономия на топливе. Самые «аварийные» обладатели электромобилей проживают в Приморье и Краснодарском крае. Таковы результаты совместного исследования Страхового Дома ВСК и ГК АВТОДОМ.
Согласно опросу, проведенному ГК АВТОДОМ в сентябре 2023 года 33% россиян, планирующих или уже осуществивших покупку электрокара, руководствовались при выборе авто возможностью сэкономить на топливе. Еще 27% считают электромобили экологичными, 20% - планируют после покупки сократить траты на сервисное обслуживание.
По мнению 28% респондентов, слабо развитая инфраструктура, в частности, недостаточное количество зарядных станций, является основным сдерживающим фактором для покупки электрического авто. Еще 20% опрошенных настораживает возможность разрядки аккумулятора в дороге. 58% владельцев электромобилей используют авто для коротких поездок по городу, например, на работу. Еще 38% периодически выезжают на электрокарах за пределы своего населенного пункта, но не дальше 20-30 км.
По оценкам Страхового Дома ВСК, самой аварийной в России маркой электромобилей является Tesla, прежде всего Model 3 – на нее приходится суммарно не менее 13% ДТП (8% - из них Model 3). В ТОП также входят Evolute i-PRO (8%), Jaguar I-Pace, Renault Magnum E-Tech, другие модели Tesla (Model S и Model X) (не более 2,7% по каждой модели). Электромобили в большей степени востребованы среди мужчин. При этом женщины предпочитают авто премиум-сегмента, такие как Porsche Taycan.
Среди российских регионов наибольшее число ДТП с электромобилями, по данным ВСК, было зафиксировано в Приморском крае (15%), Краснодарском крае (12%), Хабаровском крае (8%), Вологодской и Иркутской областях (по 7%). На Москву, для сравнения, приходится только 5% дорожных происшествий, на Санкт-Петербург – 1%. Самыми дорогостоящими в плане ремонта авто являются Tesla Model 3 (средняя выплата составляет 215 тыс. рублей), Evolute i-PRO (176 тыс.). Дешевле всего обходится ремонт Hyundai IONIQ (21 тыс.), Tesla Model X (40 тыс.), Jaguar I-Pace (59 тыс.).
Согласно опросу ГК АВТОДОМ, самой распространенной причиной обращений владельцев электрокаров в дилерские центры является ремонт электрики (23%), замена или починка батареи (19%), стандартный кузовной ремонт (15%). Самой редкой поломкой является ремонт трансмиссии (8%).
«Востребованность электрокаров растет с каждым годом, хоть и не слишком динамично. Согласно проведенному опросу, 66% респондентов-владельцев электромобилей подтвердили, что при замене авто вновь выберут электрическую модель. На данный момент у россиян есть большой выбор безбензиновых авто, на рынок выходят китайские бренды электромобилей», - отметила Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ Одним из драйверов спроса на электрокары является модернизация городской инфраструктуры – эта проблема решается, в том числе на государственном уровне. Например, Минэнерго было поручено снизить стоимость подключения зарядных станций для электрокаров к сетям[2]. Ведь экономия на топливе является главным аргументом в пользу покупки такого авто. В тоже время, при приобретении электрокара важно позаботиться о страховании, ведь зачастую электромобили оказываются более дорогими при ремонте. Например, средняя выплата по ОСАГО для электрокаров на 54% выше средней по рынку.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.