Не был уверен, что сбил ребенка: в Сызрани задержали водителя, скрывшегося с места аварии

В Сызрани сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя, сбившего пешехода и скрывшегося. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 19 сентября в 8:15 неизвестный автомобилист в районе дома №90 на ул. Урицкого сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе.

После этого водитель, не сбавляя скорости, уехал. Родители школьника обратились в больницу.

Участвовавшую в ДТП Lada Granta нашли на следующий день, также задержали 49-летнего автомобилиста. Мужчина пояснил, что отвлекся от дороги, не был уверен, что задел ребенка, потому и уехал.

Суд по административным статьям назначил мужчине 12 суток административного ареста и штраф. Кроме того, законные представители пострадавшего могут обратиться в суд для возмещения ущерба в порядке гражданского судопроизводства.