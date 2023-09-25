Не был уверен, что сбил ребенка: в Сызрани задержали водителя, скрывшегося с места аварии

В Сызрани сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя, сбившего пешехода и скрывшегося. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, 19 сентября в 8:15 неизвестный автомобилист в районе дома №90 на ул. Урицкого сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе.
После этого водитель, не сбавляя скорости, уехал. Родители школьника обратились в больницу.
Участвовавшую в ДТП Lada Granta нашли на следующий день, также задержали 49-летнего автомобилиста. Мужчина пояснил, что отвлекся от дороги, не был уверен, что задел ребенка, потому и уехал.
Суд по административным статьям назначил мужчине 12 суток административного ареста и штраф. Кроме того, законные представители пострадавшего могут обратиться в суд для возмещения ущерба в порядке гражданского судопроизводства.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!