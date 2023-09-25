ПСБ признан самым динамичным банком в сегменте дебетовых карт

ПСБ получил премию Frank Debit Cards Award 2023 в номинации "Самый динамичный банк на рынке дебетовых карт", став лидером по приросту клиентской базы и увеличению доли активных дебетовых карт. Профессиональное жюри высоко оценило возможности бонусной программы и широкий набор привилегий, которые получают клиенты с картами ПСБ.

"Мы провели большую работу по изучению платежных привычек и потребностей клиентов и комплексно усовершенствовали наше предложение — как в части сервисного сопровождения операций, расширения функционала, так и в наполнении программы лояльности. Результат подтвержден выбором клиентов. Миллионные объемы эмиссии дебетовых карт ПСБ, в том числе в новых регионах России, прирост клиентской базы подтверждают лидирующие позиции ПСБ. Наши дебетовые карты обеспечивают доступ к обширному спектру финансовых услуг — это операции с наличными в широкой сети банкоматов, моментальная оплата товаров и услуг, безопасные и быстрые платежи и переводы, удобный мобильный банк и широкая линейка розничных продуктов, а также качественный, надежный и безопасный сервис. Оценка экспертов национальной премии Frank Debit Cards Award подтвердила высокое качество нашего продуктового предложения и технологичной платежной инфраструктуры", — отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

Frank Debit Cards Award — национальная премия за лучшие банковские продукты, которые на основе глубоких маркетинговых исследований и изучения клиентского опыта выбирает аналитическая компания Frank RG. В основе выбора победителей этого года — результаты масштабного отраслевого исследования "Рынок дебетовых карт 2023", в котором были проанализированы продуктовые линейки крупнейших банков страны, тарифы и условия по 380 дебетовым картам, изучены мнения более 4,5 тысяч держателей дебетовых карт и предпочтения более тысячи активных пользователей онлайн-банка.