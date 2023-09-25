Электромобили-кроссоверы из Китая воплощают мечту и сохраняют природу

"Воплощать мечты, делая жизнь лучше" - с такой философией китайский бренд VOYAH позиционирует себя в направлении российских автолюбителей. В дополнение интеллектуальный электромобиль премиум-класса, как уверяет производитель - китайская компания Dongfeng Motor Group Co., Ltd., - буквально насыщен передовыми техническими решениями, направленными на защиту окружающей среды.

Как также заявили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, электрокроссоверы VOYAH на территории России можно приобрести в лизинг с применением скидки в размере 500 000 рублей.

В частности, корпоративная преференция распространяется на модель Free с индексом EVR.

VOYAH Free EVR представляет собой полноприводный гибридный электромобиль-кроссовер на электротяге. Электрокроссовер оснащен двумя электродвигателями с пиковой мощностью 693 л. с. и 1040 Нм крутящего момента. По заявлению производителя, на разгон до 100 км/ч автомобилю требуется всего 4,5 секунды, а максимальная скорость составит 200 км/ч. Запас хода от аккумулятора емкостью 33 кВт•ч составляет 140 км. Бензиновый двигатель мощностью 108 л. с. увеличивает запас хода до 674 километров. Быстрая зарядка гибридной версии от 20% до 80% происходит за 35 минут, а время заряда переменным током при мощности 7 кВт от 5% до 100% занимает около 4,5 ч. В России на VOYAH Free действует гарантия пять лет или 100000 км пробега. Данные предоставлены со ссылкой на официального представителя VOYAH на территории РФ - компанию "Моторинвест".

Специальные условия распространяются на лизинг автомобилей в наличии или поставке, оформленных через "Моторинвест". Скидку в размере 500 тысяч рублей от стоимости автомобиля можно учесть в стоимости предмета лизинга, что уменьшит начальную цену автомобиля, или использовать для снижения суммы лизинговых платежей.

Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 60 месяцев. Предложение доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от трех месяцев. В рамках договора на новый автомобиль VOYAH клиентам компании доступны дополнительные продукты: сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, скидки по топливной программе, возвратный лизинг и рефинансирование предмета лизинга.

CARCADE финансирует приобретение всех транспортных средств на индивидуальных условиях: возможность настройки графика платежей под бизнес клиента с включением страховых продуктов в график лизинга, без ограничения по количеству единиц ТС и без лимита финансирования на одно юридическое лицо. Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде", уточнили в компании.