В Автозаводском районе Тольятти потушили низовой лесной пожар

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В понедельник, 25 сентября, в 13:52 начался низовой лесной пожар в 5-м квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.