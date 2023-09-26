В Самаре погиб водитель столкнувшейся со столбом иномарки

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В понедельник, 25 сентября, около 22:40 в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Фото: ГУ МВД по Самарской области