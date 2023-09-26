В Самаре погиб водитель столкнувшейся со столбом иномарки

В понедельник, 25 сентября, около 22:40 в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По данным полиции, 38-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, ехавший по Московскому шоссе со стороны Ракитовского шоссе в направлении ул. Алма-Атинской, врезался в бордюрный камень с последующем наездом на дорожный знак.
В результате происшествия водитель скончался до приезда "скорой помощи".
Другие обстоятельства произошедшего выясняются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!