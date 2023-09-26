Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Токио

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова и ее соотечественница Вероника Кудерметова в 1/8 финала турнира в Токио одолели бразильянку Луизу Стефани и мексиканку Джулиану Олмос, сообщает championat.com.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 10:8 в пользу российской пары.

Призовой фонд турнира составляет € 734,2 тысячи.