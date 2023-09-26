Слабый ветер не помешал яхтсменам показать высокие результаты

23 сентября в Тольятти на базе яхт-клуба "Дружба" завершились важнейшие парусные регаты этого сезона - чемпионат России в олимпийских классах яхт и чемпионат России в классе Европа. Генеральным партнером соревнований выступило ПАО "КуйбышевАзот".

Как сообщил президент Самарской областой федерации парусного спорта Евгений Козлов, в Тольятти собрались более 200 участников из всех парусных регионов России, а так же спортсмены из Белоруссии, приехавшие на Кубок Содружества. Примерно четверть участников соревнований - воспитанники парусных школ Самарской области.

В этом году организаторам удалось собрать на волжских просторах все десять классов яхт, входящие в олимпийскую программу. Перед началом гонок были волнения - не помешает ли соревнованиям низкий уровень воды в водохранилище. Но в итоге всю программу чемпионата удалось выполнить, и с хорошими результатами.

Несколько дней акватория Жигулевского моря радовала горожан множеством парусов-перышек, которые в эти солнечные сентябрьские дни казались особенно яркими. На этот раз погода приготовила яхтсменам сюрприз. Обычно в это время в Поволжье стоит прохлада, часто с дождями, и дуют сильные северные ветра. В нынешнем году Самарская область встретила гостей по-летнему теплой погодой и слабыми ветрами. А в первый и последний день соревнований и вовсе стоял штиль. Сложнее всего было скоростным классам с подводными крыльями, которые словно парят над волной.

Из-за штиля в последний день соревнований не удалось провести медальные гонки. Победителей определяли по итогам предыдущих дней. Высокие результаты яхтсменов в соревнованиях такого уровня дают им путевку в сборную страны и позволяют получить звание "мастер спорта".

Тольяттинская смешанная команда в составе Дмитрия Лаздина и Марины Федоровой стала победителем чемпионата России в классе 470. Эта победа принесла молодым людям путевку в сборную страны. "По итогам пяти этапов наш экипаж был отобран в сборную! Но расслабляться рано, впереди нас ждет первенство России в Сочи и другие не столь представительные, но важные соревнования. Мы молодая команда, и хотя в следующем году мы, скорее всего, не попадем на Олимпиаду, но верим, что сделаем это обязательно через четыре года", - подвел итоги и поделился планами один из победителей Дмитрий Лаздин.

Евгений Козлов, президент федерации парусного спорта Самарской области:

- Самарская область имеет колоссальные возможности и большой опыт развития парусного спорта, что позволяет нам принимать соревнования самого высокого уровня. Яхт-клуб "Дружба", более полувека работающий при поддержке тольяттинского предприятия "КуйбышевАзот", - одна из сильнейших школ парусного спорта в стране. Здесь трудится прекрасная команда тренеров, которые готовят яхтсменов международного уровня.