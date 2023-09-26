16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в финал одиночного турнира в Токио Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Токио Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 31:26 Анастасия Павлюченкова разгромила Донну Векич в первом круге турнира в Токио

Олимпийские Спорт

Слабый ветер не помешал яхтсменам показать высокие результаты

ТОЛЬЯТТИ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 317
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

23 сентября в Тольятти на базе яхт-клуба "Дружба" завершились важнейшие парусные регаты этого сезона - чемпионат России в олимпийских классах яхт и чемпионат России в классе Европа. Генеральным партнером соревнований выступило ПАО "КуйбышевАзот".

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Как сообщил президент Самарской областой федерации парусного спорта Евгений Козлов, в Тольятти собрались более 200 участников из всех парусных регионов  России, а так же спортсмены из Белоруссии, приехавшие на Кубок Содружества. Примерно четверть участников соревнований - воспитанники парусных школ Самарской области.  

В этом году организаторам удалось собрать на волжских просторах все десять классов яхт, входящие в олимпийскую программу. Перед началом гонок были волнения - не помешает ли соревнованиям низкий уровень воды в водохранилище. Но в итоге всю программу чемпионата удалось выполнить, и с хорошими результатами.

Несколько дней акватория Жигулевского моря радовала горожан множеством парусов-перышек, которые в эти солнечные сентябрьские дни казались особенно яркими. На этот раз погода приготовила яхтсменам сюрприз. Обычно в это время в Поволжье стоит прохлада, часто с дождями, и дуют сильные северные ветра. В нынешнем году Самарская область встретила гостей по-летнему теплой погодой и слабыми ветрами. А в первый и последний день соревнований и вовсе стоял штиль. Сложнее всего было скоростным классам с подводными крыльями, которые словно парят над волной.  

Из-за штиля в последний день соревнований не удалось провести медальные гонки. Победителей определяли по итогам предыдущих дней. Высокие результаты яхтсменов в соревнованиях такого уровня дают им путевку в сборную страны и позволяют получить звание "мастер спорта".  

Тольяттинская смешанная команда в составе Дмитрия Лаздина и Марины Федоровой стала победителем чемпионата России в классе 470. Эта победа принесла молодым людям путевку в сборную страны. "По итогам пяти этапов наш экипаж был отобран в сборную! Но расслабляться рано, впереди нас ждет первенство России в Сочи и другие не столь представительные, но важные соревнования.  Мы молодая команда, и хотя  в следующем году  мы, скорее всего, не попадем на Олимпиаду, но верим, что сделаем это обязательно через четыре года", - подвел итоги и поделился планами один из победителей Дмитрий Лаздин.

Евгений Козлов, президент  федерации парусного спорта Самарской области:
- Самарская область имеет колоссальные возможности и большой опыт развития парусного спорта, что позволяет  нам принимать соревнования самого высокого уровня.  Яхт-клуб "Дружба", более полувека работающий при поддержке тольяттинского предприятия "КуйбышевАзот", - одна из сильнейших школ парусного спорта в стране.  Здесь трудится прекрасная команда тренеров, которые готовят яхтсменов международного уровня.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1