Слабый ветер не помешал яхтсменам показать высокие результаты

23 сентября в Тольятти на базе яхт-клуба "Дружба" завершились важнейшие парусные регаты этого сезона - чемпионат России в олимпийских классах яхт и чемпионат России в классе Европа. Генеральным партнером соревнований выступило ПАО "КуйбышевАзот".
Как сообщил президент Самарской областой федерации парусного спорта Евгений Козлов, в Тольятти собрались более 200 участников из всех парусных регионов России, а так же спортсмены из Белоруссии, приехавшие на Кубок Содружества. Примерно четверть участников соревнований - воспитанники парусных школ Самарской области.
В этом году организаторам удалось собрать на волжских просторах все десять классов яхт, входящие в олимпийскую программу. Перед началом гонок были волнения - не помешает ли соревнованиям низкий уровень воды в водохранилище. Но в итоге всю программу чемпионата удалось выполнить, и с хорошими результатами.
Несколько дней акватория Жигулевского моря радовала горожан множеством парусов-перышек, которые в эти солнечные сентябрьские дни казались особенно яркими. На этот раз погода приготовила яхтсменам сюрприз. Обычно в это время в Поволжье стоит прохлада, часто с дождями, и дуют сильные северные ветра. В нынешнем году Самарская область встретила гостей по-летнему теплой погодой и слабыми ветрами. А в первый и последний день соревнований и вовсе стоял штиль. Сложнее всего было скоростным классам с подводными крыльями, которые словно парят над волной.
Из-за штиля в последний день соревнований не удалось провести медальные гонки. Победителей определяли по итогам предыдущих дней. Высокие результаты яхтсменов в соревнованиях такого уровня дают им путевку в сборную страны и позволяют получить звание "мастер спорта".
Тольяттинская смешанная команда в составе Дмитрия Лаздина и Марины Федоровой стала победителем чемпионата России в классе 470. Эта победа принесла молодым людям путевку в сборную страны. "По итогам пяти этапов наш экипаж был отобран в сборную! Но расслабляться рано, впереди нас ждет первенство России в Сочи и другие не столь представительные, но важные соревнования. Мы молодая команда, и хотя в следующем году мы, скорее всего, не попадем на Олимпиаду, но верим, что сделаем это обязательно через четыре года", - подвел итоги и поделился планами один из победителей Дмитрий Лаздин.
Евгений Козлов, президент федерации парусного спорта Самарской области:
- Самарская область имеет колоссальные возможности и большой опыт развития парусного спорта, что позволяет нам принимать соревнования самого высокого уровня. Яхт-клуб "Дружба", более полувека работающий при поддержке тольяттинского предприятия "КуйбышевАзот", - одна из сильнейших школ парусного спорта в стране. Здесь трудится прекрасная команда тренеров, которые готовят яхтсменов международного уровня.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!