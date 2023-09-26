Новикомбанк вошел в топ-20 банков России

Интерфакс-ЦЭА опубликовал рейтинг ТОП-100 банков России по итогам II квартала 2023 года. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, вошел в двадцатку банков с наивысшими показателями, заняв 17-е место по объёму активов и 18-е — по размеру собственного капитала.

Фото предоставлено Новикомбанком

Согласно отчётности Новикомбанка по РСБУ за I полугодие 2023 года, его активы составляют 760,6 млрд рублей, капитал — 88,5 млрд рублей. Высокий уровень капитализации банка позволяет обеспечивать ресурсами для развития и роста клиентов банка — как отраслевых лидеров, так и компании малого и среднего бизнеса.

Среди клиентов Новикомбанка — ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, радиоэлектроники и других высокотехнологичных отраслей промышленности. Активное кредитование высоконадежных заемщиков гарантирует банку положительную динамику всех ключевых показателей. Чистая прибыль финансовой организации по итогам первого полугодия 2023 года составила 6,5 млрд рублей.

Составители рейтинга из Центра Экономического Анализа "Интерфакса" пояснили, что активы-нетто, собственный капитал банков и другие показатели в ежеквартально публикуемом списке ТОП-100 банков рассчитываются по оригинальной методике, отличной от тех, которые использует Центральный банк РФ. В то же время источником данных для расчета показателей списка "Интерфакс-100" являются 101-я (оборотно-сальдовая ведомость) и 102-я (о прибылях и убытках) формы отчётности, публикуемые на сайте ЦБ РФ.

"Присутствие Новикомбанка в топовых списках различных рейтингов становится уже традиционным и является подтверждением его устойчивости ко вновь возникающим вызовам. Несмотря на текущую ситуацию на рынке, мы продолжаем реализовывать стратегию, которая заключается в финансовом обеспечении проектов, направленных на достижение технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях", — подчеркнула председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

Ранее рейтинговое агентство "Эксперт РА" также отметило расширение Новикомбанком кредитования новых заемщиков с высоким кредитным качеством среди важных позитивных факторов его деятельности. Это позволило Новикомбанку занять "устойчивые конкурентные позиции в сегменте обслуживания крупных российских предприятий", указали аналитики агентства, подтверждая высокий рейтинг кредитоспособности Новикомбанка на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.

В 2023 году агентство АКРА улучшило свой прогноз по рейтингу Новикомбанка до "Позитивного", подтвердив его на высоком уровне "A+(RU)". НКР также подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.