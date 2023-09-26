Здоровье сотрудников ГБУ РС (Я) «Якутское постпредство в г. Москве» под защитой ВСК

Страховой Дом ВСК обеспечил защиту здоровья сотрудников государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутское постпредство в г. Москве» полисами добровольного медицинского страхования (ДМС).
Страховая защита действует до конца сентября 2024 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 50 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Стоимость контракта составила свыше 3,9 млн рублей.
ГБУ РС (Я) «Якутское постпредство в г. Москве» обеспечивает контроль за использованием, эксплуатацией и содержанием государственного имущества Республики Саха (Якутия), находящегося в городе Москве и Московской области.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.