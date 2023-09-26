Пенсионер на "Волге" отправил в больницу мотоциклиста в Самарской области

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В понедельник, 25 сентября, в Приволжском районе Самарской области произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области