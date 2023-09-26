Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков

С 26 сентября на должность управляющего Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ назначен Алексей Колосков, сообщается на сайте Центробанка.

Алексей Колосков окончил экономический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева, работает в Банке России почти 30 лет. За это время он прошел путь от ведущего экономиста управления информатизации до управляющего Отделением - Национальным банком по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Напомним, предыдущий руководитель Отделения Самара Марина Мясникова с 18 сентября перешла на должность начальника Уральского ГУ Банка России.