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Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 26 сентября на должность управляющего Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ назначен Алексей Колосков, сообщается на сайте Центробанка.

Алексей Колосков окончил экономический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева, работает в Банке России почти 30 лет. За это время он прошел путь от ведущего экономиста управления информатизации до управляющего Отделением - Национальным банком по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Напомним, предыдущий руководитель Отделения Самара Марина Мясникова с 18 сентября перешла на должность начальника Уральского ГУ Банка России.

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