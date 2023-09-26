В Сызрани нашли водителя, сбившего пенсионерку

В Сызрани полицейские разыскали водителя, сбившего пенсионерку и уехавшего. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По словам 67-летней пострадавшей, она пересекала по диагонали двор на ул. Московской, и ее сбил светлый автомобиль. Водитель поговорил с ней и уехал. Через некоторое время женщина почувствовала недомогание и обратилась в больницу. Врачи рекомендовали амбулаторное лечение, а водителя стали разыскивать.
Мужчину нашли на следующий день. 62-летний автомобилист рассказал, что не заметил женщину. Потом предлагал помощь, но она отказалась, и мужчина уехал.
Теперь сызранца лишили прав на год. Также ему должны вынести наказание за нарушение ПДД, повлекшее травмы. Правда, экспертиза еще не установила, травмы были у пенсионерки легкие или средней тяжести.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!