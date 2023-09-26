В Сызрани нашли водителя, сбившего пенсионерку

В Сызрани полицейские разыскали водителя, сбившего пенсионерку и уехавшего. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По словам 67-летней пострадавшей, она пересекала по диагонали двор на ул. Московской, и ее сбил светлый автомобиль. Водитель поговорил с ней и уехал. Через некоторое время женщина почувствовала недомогание и обратилась в больницу. Врачи рекомендовали амбулаторное лечение, а водителя стали разыскивать.

Мужчину нашли на следующий день. 62-летний автомобилист рассказал, что не заметил женщину. Потом предлагал помощь, но она отказалась, и мужчина уехал.

Теперь сызранца лишили прав на год. Также ему должны вынести наказание за нарушение ПДД, повлекшее травмы. Правда, экспертиза еще не установила, травмы были у пенсионерки легкие или средней тяжести.