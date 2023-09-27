Анастасия Павлюченкова разгромила Донну Векич в первом круге турнира в Токио

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова одержала победу над 20-й ракеткой мира представительницей Хорватии Донной Векич в матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония), сообщает championat.com. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу российской спортсменки.

Матч продлился 1 час 14 минут. Павлюченкова четыре раза подала навылет, сделала восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Векич - пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде соревнований в Токио Павлюченкова сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой (44-я в рейтинге WTA).