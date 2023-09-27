"Служим детству": самарские работники дошкольного образования отмечают профессиональный праздник

27 сентября наша губерния вместе со всей страной отмечает день работников дошкольного образования. В Самарской области это профессиональный праздник для более 15 тысяч воспитателей и педагогов детских садов. Самый большой коллектив в столице губернии. Ежедневно своих воспитанников принимает более 200 муниципальных и еще 47 негосударственных учреждений дошкольного образования. Как сегодня живет и развивается отрасль Волга Ньюс рассказала заместитель главы городского округа Самара - руководитель департамента образования Ирина Коковина.

— Ирина Николаевна, на протяжении многих лет одним из самых болезненных вопросов для родителей маленьких самарцев была нехватка мест в детских садах и яслях города. Вставать в очередь приходилось сразу после рождения малыша. Как на сегодняшний момент обстоят дела?

— На данный момент проблема сохраняется только в крупных жилых микрорайонах массивной застройки Самары. Мы активно решаем проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях города. За последние пять лет создано 7028 дополнительных дошкольных мест, из них почти 5 тысяч мест для самых маленьких — детей до 3 лет. Начиная с 2018 года построено 7 новых детских садов с общим числом новых мест — 1594.

— О каких образовательных учреждениях идет речь?

— Два детских сада в микрорайоне Волгарь, детский сад в микрорайоне Крутые Ключи, детские сады на улицах Ташкентской, Алма-Атинской. В 2022 году построены детские сады по адресам: Ташкентская, 184А и Подшипниковая, 27, а также введено в эксплуатацию дошкольное отделение Школы № 26 на Пятой просеке. Помимо этого открыты вторые корпуса в двух детских садах в микрорайонах Волгарь и Новая Самара, что позволило выделить еще 380 мест.

В целом ведется последовательная, планомерная работа. Капитально отремонтированы детские сады на проспекте Карла Маркса и ул. Ново-Вокзальной (480 мест). Приобретены помещения на первых этажах 6-ти жилых зданий для размещения в них ясельных групп на 287 мест. Проведена реконструкция здания бывшего детского сада по ул. Георгия Ратнера (150 мест). В общей сложности проведены ремонтные работы и оснащены группы в 93 муниципальных садах, тем самым создано 2536 мест для детей до 3 лет.

Всего с 2018 года создано 1466 мест, (из них 963 — для детей до 3 лет). Также в 2022 году завершен капитальный ремонт двух нефункционирующих зданий детских садов: в Долотном переулке, д. 15 (5 групп на 85 мест, из них 40 ясельные) в Куйбышевском внутригородском районе и на ул. Запорожская, д. 28 (6 групп на 143 мест, из них 50 ясельные) в Советском внутригородском районе.

А в 2023 году планируется завершение строительства детского сада на 240 мест, в том числе 80 ясельных в Промышленном внутригородском районе, в границах улиц: Стара-Загора, Воронежская, Московское шоссе, проспект Кирова; капитального ремонта здания на 125 дошкольных мест, в том числе 50 ясельных, по адресу: ул. Победы, 145, в Кировском внутригородском районе.

— 2023 год объявлен в нашей стране Годом педагога и наставника. Что принес этот год самарским воспитателям и педагогам? Все же именно они становятся для ребенка первыми наставниками в жизни.

— Хотелось бы отметить конкурсы профессионального мастерства среди учителей-дефектологов, педагогов-психологов и ставший уже традиционным конкурс "Воспитатель года". Мы всегда поддерживаем наших победителей и с волнением следим за успехами наших земляков на всероссийском этапе конкурсов.

Воспитателем года в нашей губернии в этом году стала сотрудник самарского детского сада № 385 "Золотой Петушок" Нина Беляева. Сейчас она в Волгограде, где выбирают лучшего в профессии из 89 конкурсантов со всей страны. Конкурс завершится 28 сентября и станет самым многочисленным за всю его историю.

— Хотим пожелать Нине Михайловне удачи, и поздравить ее и всех ее коллег с днем работника дошкольного воспитания. Очень хочется, чтобы профессия вновь обрела в обществе заслуженные признание и престиж. И каждый воспитатель, и его помощники, а также музыкальный работник, логопед, психолог, все кто работает с дошколятами приходят на работу испытывая радость.