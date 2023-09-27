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Образование Общество

В детском саду № 36 воспитанников знакомят с востребованными специальностями

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В детском саду № 36 Самары педагоги прививают дошкольникам жажду новых открытий и стремление испытать свои силы в соревнованиях со сверстниками. Именно на это направлена обновленная Федеральная образовательная программа по воспитанию и образованию дошкольников. Об этом рассказала заведующая детским садом № 36 Екатерина Тринбачева.

Фото: предоставлено автором

— В каких испытаниях участвуют дети и педагоги?

— Во всех учебных заведениях в рамках нацпроекта "Образование" активно развиваются центры допобразования с целью выявления молодых талантов и обеспечение возможности для самореализации и развития юных гениев. В нашем коллективе уже есть победитель областного конкурса "Мой наставник" - Людмила Пономаренко. Стартовой площадкой для нас послужил региональный Чемпионат среди дошкольников "Будущий профессионал 5+".

— Не рано ли знакомить дошколят со взрослыми профессиями?

— Мы растим будущее Самарского региона, будущих профессионалов. Именно они будут делать наш край еще лучше. Так как основная актуальность в будущем в технических профессиях, наша главная задача — профориентация. И этот конкурс, организованный лидерами Самарского региона, позволил детям ближе познакомиться с профессиями в разных отраслях.    

Цель конкурса — формирование позитивных установок к труду у дошкольников, активизация интереса у детей к миру профессий: проектировщики помогут обеспечить население экологичным жильем, молекулярный диетолог позаботится о здоровье и разработает индивидуальную диету, инженер-робототехник создаст новые предметы, эко-дизайнеры придумают здоровую одежду, а таинственный космос станет ближе, благодаря космическим гидам.

— Какова роль педагога в развитии детского самопознания?

— Нельзя не признать, что интерес у ребенка разгорается тогда, когда горят глаза у его наставника, когда педагог сам "болеет душой" за идею и с азартом и любовью относится к своему делу. Подав заявку на конкурс "Профессионал 5+", мы выбрали трудную, но интересную тему — "Профессия Инженер-конструктор". В качестве наставника коллективом был предложен опытный педагог — музыкальный руководитель нашего детского сада № 36 Снежана Казакова. Была сформирована команда поддержки из педагогов. И главные герои этого мероприятия — наши пытливые ребята старшей группы.

— Вопрос к Снежане Владимировне. 2023 год объявлен Годом педагога-наставника. Вы являетесь не только педагогом для детей детского сада, но и наставником для молодых специалистов?

— Да, сейчас я сама являюсь наставником выпускницы Музыкального факультета Самарского социально-педагогического колледжа Анастасии Красновой. Вспоминаются мои наставники, люди, которые оставили весомый след в моей судьбе и моём становлении в профессии. Это Татьяна Семёновна Ковалева, которая не только прекрасный учитель по фортепиано, но и друг, с которым общаемся по сей день. Она — необыкновенно тонко чувствующий человек, воспитывающий в студентах, ответственность и высокий профессионализм.  Это и Галина Лапина и Нелли Канделаки и другие педагоги.  

— Какой путь вы проделали, прежде чем получили главное призовое место на региональном чемпионате "Будущий профессионал 5+"?

— Участвуя в конкурсе, мы затронули сразу три направления национального проекта "Образования" — "Выявление талантов", "Престиж рабочих профессий" и "Патриотическое воспитание".

Поставив перед собой и детьми чёткие задачи, как наиболее широко познакомиться с профессией "Инженер-конструктор", разработав стратегию, мы отправились в путешествие. Первым на нашем творческом пути был "Самарский Машиностроительный колледж". Для нас организовали прекрасную экскурсию по учебному заведению. Вдохновленные этим походом, мы с ребятами решили изобрести машину по своему чертежу. С азартом дети придумывали модель, чертили, рисовали, конструировали.

Такая концентрация различных направлений в одном месте и дало нашей команде высокий результат и победу. И, конечно, невозможно было бы ее достичь без помощи сплоченного коллектива. Ребята, благодаря конкурсу, смогли раскрыть свои таланты в конструировании и  в моделировании. Возможно, кто-то из них изберет это направление делом своей жизни.

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