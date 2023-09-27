В детском саду № 36 воспитанников знакомят с востребованными специальностями

В детском саду № 36 Самары педагоги прививают дошкольникам жажду новых открытий и стремление испытать свои силы в соревнованиях со сверстниками. Именно на это направлена обновленная Федеральная образовательная программа по воспитанию и образованию дошкольников. Об этом рассказала заведующая детским садом № 36 Екатерина Тринбачева.
— В каких испытаниях участвуют дети и педагоги?
— Во всех учебных заведениях в рамках нацпроекта "Образование" активно развиваются центры допобразования с целью выявления молодых талантов и обеспечение возможности для самореализации и развития юных гениев. В нашем коллективе уже есть победитель областного конкурса "Мой наставник" - Людмила Пономаренко. Стартовой площадкой для нас послужил региональный Чемпионат среди дошкольников "Будущий профессионал 5+".
— Не рано ли знакомить дошколят со взрослыми профессиями?
— Мы растим будущее Самарского региона, будущих профессионалов. Именно они будут делать наш край еще лучше. Так как основная актуальность в будущем в технических профессиях, наша главная задача — профориентация. И этот конкурс, организованный лидерами Самарского региона, позволил детям ближе познакомиться с профессиями в разных отраслях.
Цель конкурса — формирование позитивных установок к труду у дошкольников, активизация интереса у детей к миру профессий: проектировщики помогут обеспечить население экологичным жильем, молекулярный диетолог позаботится о здоровье и разработает индивидуальную диету, инженер-робототехник создаст новые предметы, эко-дизайнеры придумают здоровую одежду, а таинственный космос станет ближе, благодаря космическим гидам.
— Какова роль педагога в развитии детского самопознания?
— Нельзя не признать, что интерес у ребенка разгорается тогда, когда горят глаза у его наставника, когда педагог сам "болеет душой" за идею и с азартом и любовью относится к своему делу. Подав заявку на конкурс "Профессионал 5+", мы выбрали трудную, но интересную тему — "Профессия Инженер-конструктор". В качестве наставника коллективом был предложен опытный педагог — музыкальный руководитель нашего детского сада № 36 Снежана Казакова. Была сформирована команда поддержки из педагогов. И главные герои этого мероприятия — наши пытливые ребята старшей группы.
— Вопрос к Снежане Владимировне. 2023 год объявлен Годом педагога-наставника. Вы являетесь не только педагогом для детей детского сада, но и наставником для молодых специалистов?
— Да, сейчас я сама являюсь наставником выпускницы Музыкального факультета Самарского социально-педагогического колледжа Анастасии Красновой. Вспоминаются мои наставники, люди, которые оставили весомый след в моей судьбе и моём становлении в профессии. Это Татьяна Семёновна Ковалева, которая не только прекрасный учитель по фортепиано, но и друг, с которым общаемся по сей день. Она — необыкновенно тонко чувствующий человек, воспитывающий в студентах, ответственность и высокий профессионализм. Это и Галина Лапина и Нелли Канделаки и другие педагоги.
— Какой путь вы проделали, прежде чем получили главное призовое место на региональном чемпионате "Будущий профессионал 5+"?
— Участвуя в конкурсе, мы затронули сразу три направления национального проекта "Образования" — "Выявление талантов", "Престиж рабочих профессий" и "Патриотическое воспитание".
Поставив перед собой и детьми чёткие задачи, как наиболее широко познакомиться с профессией "Инженер-конструктор", разработав стратегию, мы отправились в путешествие. Первым на нашем творческом пути был "Самарский Машиностроительный колледж". Для нас организовали прекрасную экскурсию по учебному заведению. Вдохновленные этим походом, мы с ребятами решили изобрести машину по своему чертежу. С азартом дети придумывали модель, чертили, рисовали, конструировали.
Такая концентрация различных направлений в одном месте и дало нашей команде высокий результат и победу. И, конечно, невозможно было бы ее достичь без помощи сплоченного коллектива. Ребята, благодаря конкурсу, смогли раскрыть свои таланты в конструировании и в моделировании. Возможно, кто-то из них изберет это направление делом своей жизни.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.