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Здравоохранение Общество

Больница им. Ерошевского заплатит пациенту 500 тыс. руб. за неправильное лечение

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрьский районный суд взыскал с больницы им. Ерошевского компенсацию морального вреда пациенту. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, самарец обратился к медикам с жалобами на зрение. Ему поставили диагноз "возрастная макулярная дегенерация (ВМД), субретинальная неоваскулярная мембрана (СНМ) обоих глаз" и провели лазерное лечение. После этого зрение левого глаза резко ухудшилось.

Прокуратура при проверке выяснила, что пациента неправильно лечили - показаний для лазерного лечения левого глаза не было. Кроме того, врачи допустили нарушения при постановке диагноза и не информировали пациента о целях и прогнозах лечения.

В итоге надзорное ведомство через суд потребовало от больницы выплатить пострадавшему 1 млн рублей. Суд решил взыскать 500 тыс. рублей.

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