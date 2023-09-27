Больница им. Ерошевского заплатит пациенту 500 тыс. руб. за неправильное лечение

Октябрьский районный суд взыскал с больницы им. Ерошевского компенсацию морального вреда пациенту. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, самарец обратился к медикам с жалобами на зрение. Ему поставили диагноз "возрастная макулярная дегенерация (ВМД), субретинальная неоваскулярная мембрана (СНМ) обоих глаз" и провели лазерное лечение. После этого зрение левого глаза резко ухудшилось.

Прокуратура при проверке выяснила, что пациента неправильно лечили - показаний для лазерного лечения левого глаза не было. Кроме того, врачи допустили нарушения при постановке диагноза и не информировали пациента о целях и прогнозах лечения.

В итоге надзорное ведомство через суд потребовало от больницы выплатить пострадавшему 1 млн рублей. Суд решил взыскать 500 тыс. рублей.